Offener Habona-Immobilienfonds setzt Rücknahme von Anteilen aus

Oberstes Ziel dieser Maßnahme ist es, die Interessen aller Anlegerinnen und Anleger zu wahren – sowohl der weiterhin investierten Anlegerinnen und Anleger als auch derjenigen, die bereits eine Rückgabeerklärung abgegeben haben oder dies künftig tun möchten, heißt es in der Mitteilung von Habona. Die Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme der Anteile entspricht nicht einer Auflösung des Sondervermögens, betont das Unternehmen. Der Fonds wird von Intreal als Service-KVG verwaltet.

Die Rücknahme der Anteile wurde der Mitteilung zufolge ausgesetzt, weil die liquiden Mittel des Sondervermögens derzeit nicht ausreichen, um die zur Rückgabe fälligen Anteile auszuzahlen und zugleich die ordnungsgemäße laufende Bewirtschaftung der Immobilien sicherzustellen. Der Habona Nahversorgungsfonds Deutschland konnte sich demnach dem branchenweiten Trend hoher Nettomittelabflüsse nicht entziehen. Eine Trendwende sei derzeit nicht absehbar. Seit Februar 2026 hat sich der Rückgabedruck demnach nochmals deutlich verstärkt.

Schwieriges Marktumfeld erschwert Immobilienverkäufe

Ein wesentlicher Auslöser der anhaltenden Herausforderungen am Immobilienmarkt war die abrupte Zinswende im Jahr 2022, heißt es in der Mitteilung. Seitdem sind die Finanzierungskosten deutlich gestiegen. Zugleich agieren finanzierende Banken risikoaverser und zurückhaltender – sowohl bei Neuvergaben als auch bei anstehenden Prolongationen, so Habona. Dies erschwere Immobilienverkäufe zusätzlich: Transaktionen dauern länger, sind schwerer planbar und das Marktvolumen bleibt deutlich unter früheren Niveaus. Die Fundamentaldaten der Assetklasse Nahversorgung sind der Mitteilung zufolge hingegen intakt.

Der Investitionsschwerpunkt des Habona Nahversorgungsfonds Deutschland liegt auf Immobilien innerhalb Deutschlands, die auf die nicht digitalisierbare, tägliche Versorgung der Bevölkerung ausgerichtet sind. Ergänzt wird dieses Portfolio durch Kindertagesstätten und lebensmittelgeankerte Quartiersimmobilien unter Beimischung ergänzender Nutzungsarten wie zum Beispiel Wohnen. Die Rücknahme von Anteilen wird für die Dauer von bis zu 36 Monaten ausgesetzt.