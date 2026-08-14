Bitcoin in der Sommerflaute: Warten auf Impulse durch Jackson Hole

Niedrige Handelsvolumina erschweren derzeit die Einordnung des Bitcoin-Kurses. Zugleich verbessern schwache US-Arbeitsmarktdaten und nachlassender Inflationsdruck die Aussicht auf niedrigere Zinsen. Neue Orientierung könnte das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole liefern.

Bitcoin steckt in einer Sommerflaute fest, wobei ungewöhnlich niedrige Handelsvolumina kurzfristige Preisbewegungen schwerer interpretierbar machen. Tägliche Bitcoin-Volumen liegen derzeit bei etwa 4 Milliarden US-Dollar, mit ähnlich gedämpfter Aktivität bei Aktien und anderen Risikoaktiva. In diesem Umfeld können relativ kleine Kapitalflüsse überproportionale Auswirkungen auf den Preis haben – wir raten zur Vorsicht bei der Interpretation täglicher Volatilität.

Das makroökonomische Umfeld hat sich dennoch günstiger entwickelt. Jüngste US-Arbeitsmarktdaten waren bemerkenswert schwach, mit erheblichen Abwärtsrevisionen; die Wirtschaft schuf in den letzten drei Monaten durchschnittlich nur etwa 20.000 Arbeitsplätze pro Monat. Der erwartete Beschäftigungsaufschwung durch die Fußball-Weltmeisterschaft fiel deutlich schwächer aus als erwartet. Gleichzeitig entsprach die neueste Inflationsmessung weitgehend den Erwartungen und bewegt sich stetig näher an das Ziel der Federal Reserve heran.

Arbeitsmarkt schwach, Inflation moderat – positive Signale für Bitcoin

Normalerweise wäre schwächere Beschäftigung bei moderierender Inflation ein klarer Positiv für Bitcoin durch sinkende Zinserwartungen. Bitcoins anfängliche Reaktion war überraschend gedämpft, dürfte aber eher auf das fehlende Volumen als auf eine Stimmungsverschlechterung zurückzuführen sein. Seitdem haben die Preise begonnen, sich zu erholen, und das breitere Umfeld wirkt konstruktiver als zu Wochenbeginn. Bitcoin hat in den letzten fünf Tagen nahezu invers zu Gold notiert und verhält sich damit derzeit eher als Risikoaktivum denn als langfristige Anlage.

Globale ETP-Flows liefern wenig Aufschluss.

Auch die Fondsflüsse bleiben schwer zu interpretieren. Diese Woche dürfte mit bescheidenen Abflüssen von etwa 150 Millionen US-Dollar enden, nach Zuflüssen in der Vorwoche. Angesichts des außergewöhnlich dünnen Sommerhandels sehen wir darin keinen Beleg für eine signifikante Stimmungsumkehr. Das deutet vielmehr auf einen Markt hin, der in einer Wartephase steckt, während Investoren auf klarere Signale aus Geldpolitik und Wirtschaftsdaten warten. Das Jackson Hole Economic Policy Symposium Ende des Monats sollte diese erforderliche Klarheit bringen.

Das Japan-Risiko: Umschichtung am Anleihenmarkt

Ein makroökonomisches Risiko, das genauerer Beobachtung verdient, ist Japan. Die Renditen japanischer Staatsanleihen steigen weiterhin, da die inländische Inflation erhöht bleibt. Japan war historisch eine bedeutende Nachfragequelle für US-Schatzpapiere. Eine anhaltende Rotation japanischer Investoren zurück zu inländischen Anleihen könnte die ausländische Nachfrage nach US-Staatsanleihen schwächen und erneuten Aufwärtsdruck auf US-Renditen ausüben.

Das ist noch nicht unser Basisszenario, und die neuesten US-Inflationsdaten haben den unmittelbaren Druck reduziert. Das strukturelle Problem bleibt aber bestehen. Hohe Emissionen von US-Schatzpapieren kombiniert mit schwächerer ausländischer Nachfrage könnten Anleihemärkte zunehmend anfällig für Volatilitätsepisoden machen. Paradoxerweise könnte dies letztendlich positiv für Bitcoin sein. Sollten Investoren die Stabilität von Staatsanleihenmarkten in Frage stellen, würde Bitcoins Rolle als nicht-staatlicher, dezentraler Wertspeicher an Relevanz gewinnen.

Dezentralisierte Systeme als Antwort auf Cyberrisiken

Der jüngste Coldcard-Exploit hat Aufmerksamkeit erregt, da Hardware-Wallets als eine der sichereren Formen der Selbstverwaltung gelten. Die übergeordnete Lektion geht aber weniger um kryptospezifische Risiken als um die Sicherheit digitaler Infrastrukturen insgesamt. Krypto-Exploits sind hochgradig transparent, weil Transaktionen auf der Blockchain nachverfolgbar sind. Traditionelle Finanzsysteme haben dagegen eine deutlich breitere Angriffsfläche – über Datenbanken, Verwahrstellen, Zahlungsnetzwerke, Register und Abwicklungsinfrastrukturen. Da künstliche Intelligenz Cyberangriffe verfeinert, dürften dezentralisierte Systeme relativ zu zentralisierten im Vorteil sein.

Vorerst verbleibt Bitcoin in einer Phase niedriger Liquidität und Preiskonsolidierung. Kapitalflüsse sind gemischt und Preisbewegungen schwer zu interpretieren, doch schwächere Arbeitsmarktdaten, sich verlangsamende Inflation und eine potenziell weniger hawkische Federal Reserve verbessern das makroökonomische Umfeld schrittweise.

Autor James Butterfill ist Head of Research bei Coinshares.