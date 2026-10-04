Bundesrechnungshof warnt vor steigendem Bundeszuschuss zur Rentenversicherung

Der Bundesrechnungshof warnt: Der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung bindet bereits heute rund 29 Prozent der Steuereinnahmen des Bundes – und könnte bis 2040 auf 36,7 Prozent steigen. Was das für Rentenpaket, Mütterrente und die Debatte um eine Kapitalrente bedeutet.

Der Bundeshaushalt steht laut Bundesrechnungshof erneut unter Druck wegen steigender Rentenkosten – die Prüfbehörde hat den Haushaltsausschuss des Bundestages entsprechend gewarnt. Ein Bericht der Behörde, der am 2. Oktober 2026 öffentlich wurde, zeigt: Schon jetzt fließen knapp 29 Prozent sämtlicher Steuereinnahmen des Bundes in den Zuschuss zur Rentenversicherung. Bei unveränderter Rechtslage prognostiziert der Rechnungshof, dass dieser Anteil bis 2040 auf 36,7 Prozent ansteigen könnte.

Die Behörde mahnt deshalb zur Vorsicht bei neuen Leistungsversprechen. Sollten künftig einzelne Zusagen wieder zurückgenommen werden, gilt laut dem Bericht: „Werden einige Belastungen zurückgenommen, ist das Augenmerk darauf zu richten, dass der Bundeshaushalt nicht noch weiter zu einseitig in Anspruch genommen wird.“

Rentenpaket 2025 treibt den Bundeszuschuss zur Rentenversicherung

Grund für diese Warnung ist das Ende 2025 von der Koalition verabschiedete erste Rentenpaket: Es legt das Rentenniveau bis 2031 unverändert bei 48 Prozent fest und weitet zugleich die Mütterrente aus. Nach Berechnungen des Bundesrechnungshofs summieren sich die Folgekosten dieser Reform bis zum Jahr 2040 auf rund 210 Milliarden Euro zusätzlich. Davon entfallen etwa 145 Milliarden Euro auf die Haltelinie beim Rentenniveau, rund 65 Milliarden Euro gehen auf das Konto der sogenannten Mütterrente III. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten von Rentenpaket 2025 und Mütterrente für den Bund zeigt, wie sich diese Summen zusammensetzen.

Mütterrente III: mehr Rente für Erziehungsjahre ab 2028

Die Mütterrente III sorgt dafür, dass für vor 1992 geborene Kinder künftig eine um ein halbes Jahr längere Erziehungszeit in die Rente einfließt – von bislang 2,5 auf dann drei Jahre. Betroffene Mütter und Väter profitieren davon mit einem Plus von rund 20 Euro Rente je Monat und Kind. Die Auszahlung soll ab 2028 erfolgen. Wer genau davon profitiert und wer selbst aktiv werden muss, erläutert der Beitrag Mütterrente III: Wer die Nachzahlung automatisch erhält – und wer aktiv werden muss.

Großteil der Rentenfinanzierung kommt bereits vom Bund

Zur Rentenversicherung steuert der Bund schon jetzt überwiegend über den allgemeinen Bundeszuschuss Mittel bei; dieser ist zwar nicht der einzige Bundesposten für die Rente, macht aber den größten Teil aus. Für 2026 sieht der Bundeshaushalt dafür Bundesmittel in Höhe von 127,4 Milliarden Euro vor; im Entwurf für 2027 wächst diese Summe bereits auf 132,0 Milliarden Euro an.

Posten 2026 (Haushaltsplan) 2027 (Regierungsentwurf) Allgemeiner Bundeszuschuss 97,6 Milliarden Euro 100,8 Milliarden Euro Gesamte Bundesmittel für die Rentenversicherung 127,4 Milliarden Euro 132,0 Milliarden Euro

Damit entfallen schon heute etwa 76 Prozent sämtlicher an die Rentenkasse fließenden Bundesmittel auf den allgemeinen Zuschuss. Entsprechend stark hängt die Rentenfinanzierung an Mitteln, die der Bund aus Steuereinnahmen aufbringen muss – eine Entwicklung, die auch im Beitrag Rentenkasse erstmals im Minus: DRV warnt vor Aushöhlung der Altersvorsorge thematisiert wird.

Alterssicherungskommission bringt gesetzliche Kapitalrente ins Spiel

Zusätzlichen Druck auf den Bundeszuschuss zur Rentenversicherung könnte eine weitere Rentenreform auslösen. Die Alterssicherungskommission, die von der Bundesregierung eingesetzt wurde, präsentierte am 24. Juni 2026 ihren Bericht mit 33 Reformvorschlägen. Einer davon sieht eine gesetzliche, paritätisch finanzierte Kapitalrente in Höhe von zwei Prozent des Bruttolohns nach schwedischem Vorbild vor.

Setzt man zusätzlich zum laufenden Rentenpaket auch die Vorschläge der Kommission um, könnte laut Rechnungshof der Finanzierungsbedarf der Rentenversicherung in den 2030er-Jahren auf nahezu 46 Prozent der Steuereinnahmen des Bundes klettern. Dieser Wert beruht jedoch auf einem anderen Szenario und einem abweichenden Zeithorizont im Vergleich zur 36,7-Prozent-Prognose für 2040 – ein direkter Vergleich beider Zahlen ist daher nicht möglich.

Drei Zahlen für die Rentenlast im Überblick

Szenario Zeitraum Anteil an Steuereinnahmen Aktuelle Lage derzeit 29 Prozent Ohne weitere Reform bis 2040 36,7 Prozent Mit allen Kommissionsvorschlägen bis in die 2030er-Jahre bis zu 46 Prozent

Kritik an der Kennziffer des Rechnungshofs

Nicht jeder teilt die Einschätzung der Prüfbehörde uneingeschränkt. Aus Sicht des Bundesarbeitsministeriums eignet sich die Steuerquote nur bedingt als Maßstab, denn Steuereinnahmen werden ebenso von der konjunkturellen Lage, von steuerrechtlichen Änderungen und von der Mittelverteilung zwischen Bund und Ländern beeinflusst. Laut Medienberichten vertritt das Ministerium daher die Position, dass diese Kennzahl allein kein zuverlässiges Signal für die langfristige Finanzierbarkeit der Rente liefert.

Folgen für Berater, Versicherer und Anleger

Für die Finanzbranche ist die Debatte um den Bundeszuschuss zur Rentenversicherung keine abstrakte Haushaltsfrage. Je mehr dieser Zuschuss den Bundeshaushalt belastet, desto stärker wächst der politische Druck, zusätzliche Altersvorsorge vermehrt kapitalgedeckt zu organisieren – etwa mittels betrieblicher Altersvorsorge, privater Rentenversicherungen oder fondsgebundener Produkte.

Der Vorschlag der Alterssicherungskommission zu einer gesetzlichen Kapitalrente stellt bislang jedoch lediglich eine Empfehlung dar, kein Gesetz. Dennoch sollten Vermittler und Vermögensverwalter die weitere Entwicklung der Rentenreform-Debatte aufmerksam verfolgen: Eine obligatorische, paritätisch finanzierte Zusatzrente griffe unmittelbar in bestehende Strukturen der betrieblichen und privaten Altersvorsorge ein und könnte etablierte Produkte sowohl verdrängen als auch ergänzen.

Auch für Versicherer bleibt diese Entwicklung von Bedeutung: Ein weiter steigender Bundeszuschuss schränkt langfristig den haushaltspolitischen Spielraum für andere sozialpolitische Maßnahmen ein – etwa für Erleichterungen bei der privaten Altersvorsorge oder steuerliche Förderinstrumente, auf die ein Teil der Branche angewiesen ist.