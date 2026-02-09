Philipp Knechtel übernimmt operative Führung bei PolicenTransfer

Zum 1. Februar 2026 hat Philipp Knechtel bei Policentransfer die Rolle des Chief Operating Officer übernommen. Der 38 Jahre alte Versicherungsexperte verantwortet künftig die operativen Abläufe der digitalen B2B-Plattform. Bereits im Oktober 2025 war mit Oliver Brüß ein weiterer Neuzugang in die Geschäftsführung eingetreten.

Mit der personellen Verstärkung reagiert Policentransfer auf die zunehmenden Bestandsbewegungen im Maklermarkt. Als neutraler Dienstleister für die Übertragung und Optimierung von Versicherungsbeständen verzeichnet das Unternehmen eine steigende Nachfrage nach strukturierten und transparenten Prozessen.

Knechtel verfügt über rund 15 Jahre Führungserfahrung in der Versicherungsbranche. Stationen bei Ergo, Allianz und Axa sowie bei den Maklergruppen Policen Direkt und Aventus prägen seinen beruflichen Hintergrund. Zuletzt verantwortet er als Managing Director Süd bei Schunck die strategische Entwicklung der Regionen Bayern und Baden-Württemberg.

Ausbau der Plattform und Skalierung der Prozesse

Bei Policentransfer arbeitet Knechtel eng mit den Geschäftsführern Oliver Brüß und Maximilian Würz zusammen. Im Fokus stehen der operative Ausbau der Plattform, die Skalierung der Prozesse sowie der Aufbau und die Pflege von Partnerschaften. In seiner vorherigen Funktion als Chief Sales Officer steuert Knechtel Vertriebsvolumina von über 80 Millionen Euro.

„Policentransfer bringt Transparenz und Geschwindigkeit in Prozesse, die bisher unnötig komplex waren“, erklärt Knechtel. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Oliver und Maximilian die nächste Wachstumsphase zu gestalten. Meine Erfahrung sowohl auf Versicherer- als auch auf Maklerseite hilft uns dabei, die Bedürfnisse aller Beteiligten optimal zu adressieren.“

Auch die Geschäftsführung sieht in dem Neuzugang einen wichtigen Schritt. „Mit Philipp gewinnen wir einen Praktiker, der das Geschäft aus Sicht von Maklern und Versicherern gleichermaßen versteht. Seine Expertise im Aufbau von Vertriebsstrukturen ist genau das, was wir für unsere Expansion brauchen“, betont Oliver Brüß.

Policentransfer ist eine digitale B2B-Handelsplattform für Versicherungsbestände im Maklermarkt. Das Unternehmen ermöglicht Maklern neutrale Ausschreibungen für Bestandsumdeckungen und vernetzt sie mit Versicherern und Assekuradeuren.