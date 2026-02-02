Baufi24 meldet Rekordwachstum im Jahr 2025

Im Geschäftsjahr 2025 erhöht Baufi24 das vermittelte Baufinanzierungsvolumen um 39,1 Prozent auf 2,63 Milliarden Euro, teilt das Unternehmen mit. Damit wachse es deutlich stärker als der deutsche Markt für Immobilienfinanzierungen, der sich nach den Rückgängen der Vorjahre in einer Phase der Erholung befindet. Von 2023 bis 2025 hat sich das vermittelte Volumen von 1,16 Milliarden Euro auf 2,63 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, so Baufi24.

Das Wachstum unterstreicht die Entwicklung der vergangenen Jahre. Das Unternehmen ist Teil der Bilthouse-Gruppe und agiert bundesweit mit einem Netzwerk aus stationären Standorten und digitaler Beratung. Bereits 2024 verzeichnete Baufi24 innerhalb der Bilthouse-Gruppe das höchste Plus und setzte diesen Kurs trotz weiterhin anspruchsvoller Marktbedingungen fort.

Nach Angaben des Unternehmens entfällt der Zuwachs nicht auf einzelne Sondereffekte, sondern auf eine kontinuierliche Ausweitung des Geschäfts. Während viele Marktteilnehmer vorsichtig agieren, gelinge es Baufi24, zusätzliche Kundengruppen zu erschließen und bestehende Marktanteile auszubauen.

Wachstum trotz anspruchsvollem Marktumfeld

Oliver Kohnen, Geschäftsführer bei Baufi24, ordnet die Entwicklung ein: „Diese Entwicklung unterstreicht die Wirksamkeit der Unternehmensstrategie, die konsequent auf eine persönliche, digital gestützte und transparente Beratung setzt. Ein Wachstum von fast 40 Prozent ist in diesem Umfeld ein klares Zeichen unserer Stärke. Wir haben unseren Marktanteil signifikant ausgebaut und gezeigt, dass wir deutlich agiler und dynamischer agieren als der Wettbewerb.“

Auch auf Gruppenebene zeigt sich eine positive Entwicklung. Die Bilthouse-Gruppe steigert ihr vermitteltes Baufinanzierungsvolumen 2025 um 20,2 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro und wachse damit ebenfalls schneller als der Gesamtmarkt. Der Marktanteil der Gruppe erhöht sich entsprechend.

Für das laufende Jahr geht Baufi24 von einem weiterhin stabilen Umfeld im Baufinanzierungsmarkt aus. Geplant sind die Erschließung weiterer Standorte sowie der Ausbau des Beraterteams. Gleichzeitig verweist das Unternehmen auf bestehenden Handlungsbedarf bei regulatorischen Vorgaben und auf die aus seiner Sicht unübersichtliche Förderlandschaft.