Private Rentenversicherung: Diese Anbieter überzeugen Makler

Wie Makler die Qualität der Anbieter einschätzen, untersucht die Vema regelmäßig in Befragungen unter ihren Partnerbetrieben. In der jüngsten Erhebung standen private Rentenversicherungen im Mittelpunkt. Gefragt wurde nach den jeweils drei meistgenutzten Anbietern in unterschiedlichen Produktkategorien.

Im Segment Klassisch und klassiknah erhält die Allianz 27,42 Prozent der abgegebenen Nennungen und belegt damit Platz eins. Es folgen die Alte Leipziger mit 18,01 Prozent und der Volkswohl Bund mit 14,96 Prozent.

Bei fondsgebundenen Rentenversicherungen mit Garantie führt die Alte Leipziger mit 19,59 Prozent. Dahinter rangieren die Allianz mit 17,01 Prozent und die LV 1871 mit 11,56 Prozent. In der Kategorie fondsgebunden ohne Garantie liegt ebenfalls die Alte Leipziger vorn und erreicht 17,30 Prozent der Nennungen. Die LV 1871 kommt auf 14,48 Prozent, die Allianz auf 12,65 Prozent.

Ein anderes Bild zeigt sich bei Indexpolicen. Hier erhält die Allianz 30,23 Prozent der Stimmen und setzt sich deutlich an die Spitze. Der Volkswohl Bund folgt mit 22,48 Prozent, die Stuttgarter mit 13,18 Prozent.

Im Rahmen der Umfrage bewerten die Partnerbetriebe nicht nur die Produktqualität. Auch die Qualität der Antragsbearbeitung und die Policierung fließen in die Einschätzung ein. Zudem fragt die Vema nach Erfahrungen im Leistungsfall sowie nach der Erreichbarkeit der Versicherer. Um Verzerrungen durch einzelne negative Erlebnisse zu vermeiden, begrenzt die Genossenschaft die Nennungen auf jeweils drei Anbieter pro Sparte. So sollen vor allem die regelmäßig genutzten Gesellschaften in die Auswertung einfließen.