Real I.S. verkauft Bürogebäude in Schwabing aus Publikumsfonds

Lesezeit 1 min
Die Real I.S. AG hat ein Bürogebäude im Münchener Stadtteil Schwabing veräußert. Käufer der vollständig vermieteten Immobilie in der Ungererstraße ist Imaxxam. Das Objekt gehörte zu einem geschlossenen Publikumsfonds von Real I.S. und ist voll vermietet – unter anderem an Volkswagen.

Die Real I.S. AG hat eine rund 8.200 Quadratmeter große Büroimmobilie im Münchener Stadtteil Schwabing verkauft, teilt das Unternehmen mit. Der Verkauf erfolgte per Asset-Deal für einen der geschlossenen Publikumsfonds des Unternehmens. Käufer des sechsgeschossigen Gebäudes in der Ungererstraße ist Imaxxam.

„Seit dem Ankauf im Jahr 2012 haben wir die Büroimmobilie in gefragter Lage kontinuierlich weiterentwickelt und modernisiert. Nun haben wir die Gelegenheit genutzt, das vollvermietete Objekt im Sinne unserer Investoren zu attraktiven Konditionen zu veräußern“, sagt Franz Krewel, Vorstandsmitglied der Real I.S. AG. Hauptmieter der Immobilie ist die Volkswagen AG.

Ehemalige MAN-Hauptverwaltung

Das Gebäude wurde den Angaben zufolge 1986 errichtet und 2009 umfassend kernsaniert. In den Jahren 2016 und 2022 folgten weitere Modernisierungen, bei denen unter anderem Fassade und Innenausstattung erneuert wurden. Die Immobilie verfügt über 101 Tiefgaragenstellplätze, von denen mehrere mit E-Ladesäulen ausgestattet sind.

Laut Cash.-Archiv handelt es sich um eines von ursprünglich drei Objekten des Bayernfonds Deutschland 24, den Real I.S. 2012 aufgelegt hat. Nach den damaligen Angaben war das Gebäude bis 2024 an MAN vermietet und beherbergte die MAN-Hauptverwaltung. Über das Ergebnis des Investments für den Fonds enthält die Mitteilung keine Angaben.

