Rhein-Main: Logistikflächenmarkt legt im ersten Halbjahr leicht zu

Nach Angaben von NAI Apollo hat der Lager- und Logistikflächenmarkt im Rhein-Main-Gebiet im zweiten Quartal 2026 einen Flächenumsatz durch Vermietungen und Eigennutzungen von 132.800 Quadratmetern erreicht. Damit lag das Ergebnis sowohl über dem Vorquartal mit 93.300 Quadratmetern als auch über dem Vorjahreswert von 112.800 Quadratmetern. Im ersten Halbjahr summierte sich der Flächenumsatz auf 226.100 Quadratmeter. Das entspricht einem Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und liegt nahezu auf dem Durchschnitt der vergangenen fünf ersten Halbjahre.

Im langfristigen Vergleich bleibt das Halbjahresergebnis dennoch unterdurchschnittlich. NAI Apollo verweist darauf, dass außergewöhnlich starke Jahre wie 2021 den Vergleich verzerren. Zugleich habe die Zahl der Abschlüsse zuletzt zugenommen. „Vor dem Hintergrund weiterhin angespannter Rahmenbedingungen – unter anderem infolge des Iran-Kriegs und einer verhaltenen konjunkturellen Erholung – sowie angesichts sinkender Geschäftserwartungen der hiesigen Wirtschaft ist die Zunahme der Marktaktivitäten erfreulich. Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Entwicklung haben mehrere Abschlüsse im großflächigen Segment geleistet, in dem die Nachfrage nach modernen und zentral gelegenen Flächen unvermindert groß ist“, sagt Stefan Weyrauch, Partner bei NAI Apollo.

Die größte Anmietung im bisherigen Jahresverlauf entfiel auf Siemens mit rund 32.000 Quadratmetern Hallenfläche in Offenbach am Main. Insgesamt erreichten Flächen über 10.000 Quadratmeter einen Marktanteil von 52,7 Prozent beziehungsweise 119.100 Quadratmetern. Damit hat sich der Flächenumsatz in diesem Segment gegenüber dem Vorjahr nahezu verdreifacht. Dagegen halbierte sich der Umsatz in den Größenklassen zwischen 1.500 und 10.000 Quadratmetern auf rund 80.000 Quadratmeter. Zulegen konnten außerdem kleinere Hallenflächen bis 1.500 Quadratmeter, deren Umsatz sich auf 27.000 Quadratmeter nahezu verdoppelte.

Lager- und Logistikdienstleister bestimmen den Markt

Nach Angaben von NAI Apollo entfielen mit Ausnahme der Siemens-Anmietung alle Abschlüsse über 5.000 Quadratmeter im ersten Halbjahr auf Transport-, Lager- und Logistikunternehmen. Diese kamen auf einen Marktanteil von fast 63 Prozent. Unternehmen aus Industrie und verarbeitendem Gewerbe belegten mit 40.900 Quadratmetern beziehungsweise 18,1 Prozent Rang zwei. Alle übrigen Branchen, darunter auch der Handel, erreichten jeweils Marktanteile von höchstens rund fünf Prozent.

Der Markt konzentrierte sich weiterhin auf Bestandsimmobilien. Von Januar bis Juni entfielen 201.600 Quadratmeter beziehungsweise 89,2 Prozent des Flächenumsatzes auf dieses Segment. Neubauten kamen lediglich auf 24.500 Quadratmeter und damit auf den niedrigsten Halbjahreswert der vergangenen zehn Jahre. Der Mitteilung zufolge liegt dies nicht an einer schwachen Nachfrage, sondern vor allem an fehlenden Bauflächen, hohen Bau- und Finanzierungskosten, regulatorischen Anforderungen sowie einer zurückhaltenderen Kreditvergabe.

Die Spitzenmiete für Lager- und Logistikflächen ab 5.000 Quadratmetern stieg zur Jahresmitte auf 8,90 Euro je Quadratmeter. Das sind 30 Cent mehr als im Vorquartal und 70 Cent mehr als im Sommer 2025. Zugleich verlagern sich Projektentwicklungen und Anmietungen zunehmend in die Randlagen des Marktgebiets. Die größte Projektanmietung des Jahres erfolgte laut NAI Apollo durch die MSK Pharma Group mit knapp 20.000 Quadratmetern in Bensheim.

Großabschlüsse prägen Teilmärkte und Ausblick

Bei der regionalen Verteilung lag der Teilmarkt Süd-Ost mit 85.800 Quadratmetern an der Spitze. Es folgten der Teilmarkt Ost, der insbesondere vom Siemens-Abschluss profitierte, sowie der Süd-Westen mit 58.800 Quadratmetern. Alle übrigen Teilmärkte erreichten jeweils Marktanteile von weniger als fünf Prozent.

Für die kommenden Monate erwartet NAI Apollo weiterhin ein anspruchsvolles Marktumfeld. Nach Einschätzung des Unternehmens belasten die schwache wirtschaftliche Dynamik und geopolitische Risiken die Nachfrage. Gleichzeitig bleibe das Angebot moderner Neubauflächen begrenzt. „Mit diesem Nachfrageüberhang wird sich auch der Aufwärtstrend bei den Mieten fortsetzen. Parallel sehen wir bei Bestandsobjekten auf der Vermieterseite aber auch zunehmende Akzeptanz bei der Gewährung von Incentives. Bezüglich des Gesamtjahresumsatzes erwarten wir zum aktuellen Zeitpunkt eine Stabilisierung auf dem jetzigen Niveau und damit ein Ergebnis im Bereich des Vorjahres von rund 500.000 Quadratmetern“, prognostiziert Sven Tilse, Head of Industrial and Logistics bei NAI Apollo.