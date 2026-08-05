Newsletter
Podcast
Videos
Suche
EXKLUSIV

Hitliste Finanzvertriebe 2026 – Statements: Königswege, Compexx, BTS, Financial Architects

Google Cash. bei Google als bevorzugte Quelle markieren
Veröffentlichung: - Lesezeit 3 min
Stefan Gierschke mit rotem Hoodie auf einem Sessel
Foto: Patrick Grimmer-Schriesheim/Banzer-Visuals
Stefan Gierschke, Königswege: "Für das laufende Jahr 2026 sehen wir weiterhin große Chancen."

Im Rahmen des Artikels zur Hitliste der Finanzvertriebe 2026 hat Cash. die Unternehmen um Kommentare zum abgelaufenen Jahr und zu 2026 gebeten. Cash. bringt sie – sofern abgegeben – hier in voller Länge. Heute: Königswege, Compexx, Formaxx/Mayflower (BTS Finance Group), Financial Architects.

    Stefan Gierschke, Geschäftsführer Königswege GmbH (Rang 9):

    „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich die Finanzberatungsbranche trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen dynamisch weiterentwickelt. Auch wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück und sind mit unserer Unternehmensentwicklung sehr zufrieden. Die steigende Nachfrage nach unabhängiger, persönlicher und ganzheitlicher Beratung bestätigt unseren Weg.

    Das könnte Sie auch interessieren:

    Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist dabei unsere Beraterstruktur: Wir arbeiten mit vielen jungen, technologieaffinen Beraterinnen und Beratern zusammen, die Veränderungen nicht als Risiko, sondern als Chance begreifen. Insbesondere beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz und modernen IT-Lösungen gehören wir zu den Unternehmen, die neue Möglichkeiten frühzeitig nutzen. Dadurch steigern wir unsere Produktivität, erhöhen die Effizienz unserer Prozesse und schaffen mehr Zeit für das, was wirklich zählt – die individuelle Beratung unserer Kundinnen und Kunden.

    Wir sind überzeugt, dass Geschwindigkeit zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor wird. Kurze Entscheidungswege, hohe Prozessgeschwindigkeit und die Bereitschaft, etablierte Arbeitsweisen kontinuierlich zu hinterfragen, werden über den zukünftigen Erfolg von Unternehmen entscheiden. Deshalb investieren wir gezielt in Digitalisierung, Automatisierung und die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter.

    Für das laufende Jahr 2026 sehen wir weiterhin große Chancen – sowohl für unser Unternehmen als auch für den Markt insgesamt. Die Branche befindet sich in einem spannenden Wandel, der noch längst nicht abgeschlossen ist. Wir sind überzeugt, dass in der Finanzberatung noch enormes Potenzial schlummert, das durch Innovation, Spezialisierung, moderne Technologien und echte Kundennähe gehoben werden kann.

    Deshalb blicken wir mit Zuversicht auf die Zukunft: dankbar für das Erreichte, aber gleichzeitig motiviert, die nächsten Entwicklungsschritte aktiv mitzugestalten.“

    zur Hitliste ALLFINANZVERTRIEBE 2026 >
    zur Hitliste SPEZIALVERTRIEBE 2026 >
    zum Artikel zur Hitliste Finanzvertriebe 2026: „Branche bleibt auf Wachstumskurs“ >

    Nächste Seite: Compexx Finanz

    Lesen Sie hier, wie es weitergeht.

    1 2 3 4Startseite

    Aktuelle Ausgabe der Cash:

    Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

    Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

    Weitere Artikel
    Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
    JETZT ANMELDEN
    Abonnieren
    Benachrichtigen bei
    0 Comments
    Inline-Feedbacks
    Alle Kommentare anzeigen
    Versicherungen
    Investmentfonds
    Finanzberater
    Immobilien
    & Sachwertanlagen


    Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
    URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/hitliste-finanzvertriebe-2026-statements-koenigswege-compexx-bts-financial-architects-723559/

    Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.