Hitliste Finanzvertriebe 2026 – Statements: Königswege, Compexx, BTS, Financial Architects

Stefan Gierschke, Geschäftsführer Königswege GmbH (Rang 9):

„Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich die Finanzberatungsbranche trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen dynamisch weiterentwickelt. Auch wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück und sind mit unserer Unternehmensentwicklung sehr zufrieden. Die steigende Nachfrage nach unabhängiger, persönlicher und ganzheitlicher Beratung bestätigt unseren Weg.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist dabei unsere Beraterstruktur: Wir arbeiten mit vielen jungen, technologieaffinen Beraterinnen und Beratern zusammen, die Veränderungen nicht als Risiko, sondern als Chance begreifen. Insbesondere beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz und modernen IT-Lösungen gehören wir zu den Unternehmen, die neue Möglichkeiten frühzeitig nutzen. Dadurch steigern wir unsere Produktivität, erhöhen die Effizienz unserer Prozesse und schaffen mehr Zeit für das, was wirklich zählt – die individuelle Beratung unserer Kundinnen und Kunden.

Wir sind überzeugt, dass Geschwindigkeit zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor wird. Kurze Entscheidungswege, hohe Prozessgeschwindigkeit und die Bereitschaft, etablierte Arbeitsweisen kontinuierlich zu hinterfragen, werden über den zukünftigen Erfolg von Unternehmen entscheiden. Deshalb investieren wir gezielt in Digitalisierung, Automatisierung und die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter.

Für das laufende Jahr 2026 sehen wir weiterhin große Chancen – sowohl für unser Unternehmen als auch für den Markt insgesamt. Die Branche befindet sich in einem spannenden Wandel, der noch längst nicht abgeschlossen ist. Wir sind überzeugt, dass in der Finanzberatung noch enormes Potenzial schlummert, das durch Innovation, Spezialisierung, moderne Technologien und echte Kundennähe gehoben werden kann.

Deshalb blicken wir mit Zuversicht auf die Zukunft: dankbar für das Erreichte, aber gleichzeitig motiviert, die nächsten Entwicklungsschritte aktiv mitzugestalten.“

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