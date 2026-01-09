Newsletter
Service Value: Wo Versicherte im Schadenfall besonders fair behandelt werden

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: Service Value
Dr. Claus Dethloff: "Versicherer, die schnell, unkompliziert und mit klarer Kostenübernahme agieren, sorgten für spürbare Entlastung der Kunden."

Wenn ein Schaden eintritt, zählt für Versicherte vor allem eines: schnelle und faire Unterstützung. Eine aktuelle Studie von Service Value und Focus Money zeigt, welche Versicherer aus Kundensicht besonders zuverlässig regulieren – und in welchen Sparten die Zufriedenheit am höchsten ist.

Im Schaden- oder Leistungsfall zeigt sich, wie belastbar das Versprechen eines Versicherers wirklich ist. Ob Autounfall, Wasserschaden oder Zahnbehandlung: Für Versicherte ist entscheidend, wie schnell, transparent und kulant ein Anbieter reagiert. Welche Unternehmen hier besonders überzeugen, hat die Kölner Rating- und Ranking-Agentur Service Value gemeinsam mit Focus Money untersucht.

Für die 9. Auflage der Studie „Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherern“ wurden 61.782 Kundenurteile ausgewertet. Bewertet wurden 646 Versicherungsunternehmen aus 19 Sparten. Grundlage war eine eigeninitiierte, unabhängige Online-Befragung von Kundinnen und Kunden, die innerhalb der vergangenen 36 Monate einen Versicherungs- oder Leistungsfall gemeldet hatten.

Die Befragten beurteilten die Regulierung anhand einer fünfstufigen Skala von „ausgezeichnet“ bis „schlecht“. Aus den Einzelurteilen wurde je Versicherer ein Mittelwert berechnet. Je niedriger dieser Wert ausfällt, desto zufriedener sind die Versicherungsnehmer mit der Schaden- oder Leistungsregulierung. Unternehmen mit überdurchschnittlichen Ergebnissen erhielten die Auszeichnung „Gut“, besonders gut bewertete Anbieter zusätzlich das Prädikat „Sehr gut“.

Die besten Versicherer im direkten Vergleich

Über alle Sparten hinweg erzielten die GEV Grundeigentümer-Versicherung in der Hausratversicherung und die R+V in der Wohngebäudeversicherung die besten Ergebnisse. Beide Anbieter belegen zudem jeweils weitere Spitzenplätze in den genannten Sparten. Damit führen sie das Gesamtranking der Studie an.

In den einzelnen Versicherungssparten zeigen sich klare Favoriten. In der Bauleistungsversicherung liegt die GEV Grundeigentümer-Versicherung vorne, im Berufs-Rechtsschutz und im Verkehrs-Rechtsschutz schneidet Advocard am besten ab. Die Cosmos Direkt überzeugt sowohl in der Berufsunfähigkeits- als auch in der Unfallversicherung. In der Kraftfahrtversicherung erreicht die Admiral Direkt als Direktversicherer den Spitzenwert, während die Ergo bei den Serviceversicherern führt.

Auch in weiteren Sparten dominieren einzelne Anbieter. In der privaten Haftpflichtversicherung und in der Zahnzusatzversicherung erzielt die Ergo die besten Bewertungen. Die R+V liegt in der privaten Krankenversicherung, der Krankenzusatzversicherung und der Wohngebäudeversicherung vorn. In der Tierkrankenversicherung erreicht die Agila Haustierversicherung den besten Mittelwert, die Allianz überzeugt in der Tierhaftpflicht.

Kundenperspektive rückt in den Fokus

Neben den jeweiligen Spitzenreitern wurden zahlreiche weitere Versicherer mit der Note „Sehr gut“ ausgezeichnet. Besonders häufig finden sich diese Bewertungen in den Sparten Hausrat und Wohngebäude, aber auch im Kfz-Servicebereich sowie im Wohnungs- und Privat-Rechtsschutz. Voraussetzung für die Auszeichnung war jeweils ein überdurchschnittliches Ergebnis innerhalb der Sparte.

„Tritt ein Versicherungsfall ein, kommt auf die Betroffenen in der Regel einiges an organisatorischem Aufwand zu“, sagt Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer der Service Value GmbH. Versicherer, die schnell, unkompliziert und mit klarer Kostenübernahme agieren, sorgten für spürbare Entlastung der Kunden und steigerten damit ihre eigene Attraktivität.

Die fairsten Versicherer im Überblick

SparteBestbewerteter Versicherer
BauleistungGEV Grundeigentümer-Versicherung
Berufs-RechtsschutzAdvocard
BerufsunfähigkeitCosmosDirekt
ElektronikOnlineversicherung.de
HausratGEV Grundeigentümer-Versicherung
Kfz (Direktversicherer)AdmiralDirekt
Kfz (Serviceversicherer)Ergo
KrankenzusatzR+V
Private KrankenversicherungR+V
Privat-HaftpflichtErgo
Privat-RechtsschutzRoland Rechtsschutz
Reiseversicherung (Kranken, Gepäck, Abbruch/Rücktritt)LTA Lifecard Travel Assistance
TierhaftpflichtAllianz
TierkrankenAgila Haustierversicherung
UnfallCosmosDirekt
Verkehrs-RechtsschutzAdvocard
WohngebäudeR+V
Wohnungs-RechtsschutzAdvocard
ZahnzusatzErgo
Quelle: Service Value

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

