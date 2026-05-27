Immobilienmarkt 2026: Warum gute Lagen trotz Zinsdruck stabil bleiben

Steigende Bauzinsen, hohe Energiepreise und geopolitische Spannungen verändern den Immobilienmarkt deutlich. Vor allem der Konflikt im Nahen Osten hat zuletzt für neue Unsicherheit gesorgt. Mit den steigenden Ölpreisen erhöhten sich auch die Inflation und Finanzierungskosten. Viele Käufer reagieren deshalb deutlich vorsichtiger als noch vor wenigen Jahren.

Von einem flächendeckenden Einbruch kann dennoch keine Rede sein. Stattdessen zeigt sich zunehmend, dass sich der Markt stärker aufteilt: Gute Immobilien bleiben gefragt, während schwächere Standorte und bestimmte Objektarten an Attraktivität verlieren.

Höhere Zinsen verändern die Preisbildung

Zu Beginn des Jahres 2026 deutete vieles noch auf eine Stabilisierung des Immobilienmarktes hin. Sinkende Zinsen und steigende Mieten hatten die Erwartungen verbessert. Durch die geopolitischen Entwicklungen änderte sich das jedoch schnell. Vor allem die Renditen langfristiger Staatsanleihen stiegen deutlich an. Dadurch verteuerten sich auch Immobilienfinanzierungen spürbar. Langfristige Kredite liegen inzwischen häufig wieder bei rund vier Prozent oder darüber.

Das hat direkte Folgen für den Markt. Käufer kalkulieren vorsichtiger, viele Finanzierungen werden schwieriger und manche Investitionen rechnen sich nicht mehr wie noch vor wenigen Jahren. Gleichzeitig entsteht eine Lücke zwischen Käufern und Verkäufern. Während viele Eigentümer weiterhin hohe Preisvorstellungen haben, orientieren sich Käufer zunehmend an den gestiegenen Finanzierungskosten.

Gute Standorte bleiben stabiler

Besonders deutlich zeigen sich die Veränderungen bei der Entwicklung einzelner Lagen. In wirtschaftlich starken Regionen und Metropolen bleibt die Nachfrage nach Wohnraum hoch. Dort steigen die Mieten vielfach weiter an, wodurch höhere Verwaltungs- und Sanierungskosten teilweise ausgeglichen werden können.

Anders entwickelt sich die Situation in strukturschwächeren Regionen. Dort steigen die Kosten ebenfalls, die Mieten können jedoch oft nicht im gleichen Maß erhöht werden. Das belastet Eigentümer zunehmend. Dadurch wird die Lage einer Immobilie wichtiger denn je. Während gute Standorte vielfach stabil bleiben, geraten schwächere Regionen stärker unter Druck.

Energetische Standards spielen weiterhin eine Rolle, allerdings weniger dominant als noch vor einigen Jahren. Gleichzeitig bleiben hohe Energiepreise insbesondere bei älteren Gebäuden ein wichtiger Kostenfaktor.

Kleine Wohnungen profitieren von der Entwicklung

Auch innerhalb des Wohnungsmarktes verschiebt sich die Nachfrage. Besonders gefragt bleiben kleine Wohnungen und WG-taugliche Grundrisse. Hintergrund sind die gestiegenen Lebenshaltungskosten und die sinkende Kaufkraft vieler Haushalte.

Große Wohnungen mit hohen Betriebskosten lassen sich dagegen schwieriger vermieten oder verkaufen. Selbst in guten Lagen stößt die Zahlungsbereitschaft vieler Mieter zunehmend an Grenzen.

Für Eigentümer und Investoren verändert sich dadurch die Kalkulation. Kleine Einheiten gelten vielerorts weiterhin als vergleichsweise stabil, weil die Nachfrage hoch bleibt.

Warum der Markt bislang nicht crasht

Trotz der Belastungen rechnen viele Experten derzeit nicht mit einem flächendeckenden Immobiliencrash. Ein zentraler Grund dafür ist der anhaltende Wohnungsmangel. Vor allem in Ballungsräumen wird weiterhin deutlich zu wenig gebaut.

Hinzu kommt, dass politische Maßnahmen nicht ausschließlich belastend wirken. Zwar wurden viele regulatorische Vorgaben verschärft, gleichzeitig gibt es aber Bemühungen, Nachverdichtungen, Dachgeschossausbauten oder die Umwandlung von Gewerbeflächen in Wohnraum zu erleichtern.

Auch die Zentralbanken haben nur begrenzten Spielraum für drastische Zinserhöhungen. Dauerhaft sehr hohe Zinsen würden nicht nur private Kreditnehmer, sondern auch Staaten selbst erheblich unter Druck setzen. Ein massiver Einbruch des Marktes wäre daher vor allem dann denkbar, wenn sich die geopolitische Lage deutlich verschärfen und gleichzeitig eine tiefe wirtschaftliche Rezession einsetzen würde.

Viele Käufer unterschätzen die neuen Risiken

Gerade private Käufer tun sich mit den veränderten Marktbedingungen häufig schwer. Viele entscheiden weiterhin emotional und orientieren sich vor allem daran, ob sie selbst gerne in einer Immobilie wohnen würden. Wirtschaftliche Faktoren wie Standortqualität, Betriebskosten oder regulatorische Anforderungen geraten dabei oft in den Hintergrund. Genau diese Punkte werden jedoch immer wichtiger.

Hinzu kommt, dass der Immobilienmarkt deutlich komplexer geworden ist. Steuerrecht, energetische Vorgaben, Mietrecht und Finanzierungskriterien verändern sich laufend. Wer diese Entwicklungen unterschätzt, riskiert Fehlkalkulationen.

Investoren kalkulieren vorsichtiger

Auch professionelle Marktteilnehmer passen ihre Strategien an die neuen Bedingungen an. Höhere Finanzierungskosten führen dazu, dass Renditeanforderungen steigen und Projekte konservativer gerechnet werden müssen. Vor allem Projektentwicklungen geraten dadurch stärker unter Druck. Gleichzeitig bleiben Banken bei Finanzierungen zurückhaltend.

Der Immobilienmarkt befindet sich deshalb weniger in einer abrupten Krise als vielmehr in einer Phase der Neuordnung. Künftig wird der Markt deutlich stärker zwischen guten und schwachen Standorten sowie zwischen stabilen und riskanteren Marktsegmenten unterschieden.

Autor Gerald Hörhan ist mit Einzimmerwohnungen zum Millionär geworden und ist der festen Ansicht, dass 90 Prozent der Menschen ebenso dazu in der Lage sind. Mit der Gründung der Investment Punk Academy hat er einen Ort geschaffen, an dem die Teilnehmer lernen, wie sie ihre finanzielle Freiheit systematisch planen. Damit holt er nach, was im Bildungssystem versäumt wird. Schließlich wird nirgends der richtige Umgang mit Geld gelehrt. Mit der Investmentpunk Academy konnte er mittlerweile über 100.000 Menschen Finanzen lehren und ihnen helfen, auf diesem Weg ihre Ziele zu realisieren. Mehr Informationen unter: https://www.investmentpunk.com