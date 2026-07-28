Super-Mittwoch an der Wall Street: Fed, Microsoft und Meta vor entscheidendem Test

Wenn geldpolitische Impulse der Fed und die wichtigsten Unternehmensberichte der Tech-Welt am selben Tag aufeinandertreffen, ist mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Kaum ein anderer Handelstag in dieser Woche hat so viel Potenzial, die Märkte zu bewegen. Am Abend entscheidet zunächst die US-Notenbank über den Leitzins. Nach Börsenschluss folgen dann die Quartalszahlen von Meta und Microsoft. Die vergangene Woche hat gezeigt, wie schnell selbst die größten Technologiekonzerne unter Druck geraten können. Tesla verlor nach den Quartalszahlen an nur einem Tag zweistellig. Das verdeutlicht, dass selbst Branchenriesen im Extremfall heftige Kurskorrekturen erleben können, mit entsprechenden Auswirkungen auf den Gesamtmarkt.

Beide Konzerne investieren Milliarden, teilweise schuldenfinanziert, in den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur, verfolgen bei der Monetarisierung jedoch unterschiedliche Strategien. Genau darauf achten Anleger derzeit besonders. Nach den enttäuschenden Signalen von Alphabet stehen beide Unternehmen unter Zugzwang, den wirtschaftlichen Nutzen ihrer KI-Investitionen mit konkreten Zahlen zu belegen. Microsoft monetarisiert KI vor allem über Cloud-Dienste und Software-Abonnements. Meta nutzt KI dagegen in erster Linie, um sein Werbegeschäft und die Nutzerbindung auf seinen Plattformen zu stärken. Gleichzeitig setzt Meta konsequent auf Open-Source-Modelle, während Microsoft eng mit OpenAI zusammenarbeitet, zunehmend aber auch eigene Modelle entwickelt.