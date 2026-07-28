Mastercard bringt KI-Zahlungsstandard auf den XRP Ledger

Der Zahlungsdienstleister Mastercard treibt den Ausbau autonomer KI-Zahlungen voran. Seit dem 24. Juli 2026 unterstützt der XRP Ledger (XRPL) den Sicherheitsstandard „Verifiable Intent“. Die technische Umsetzung erfolgte durch das Infrastrukturunternehmen t54.ai, das den sogenannten x402 Facilitator auf dem XRP Ledger betreibt.

Ziel der Integration ist es, Zahlungen zu ermöglichen, die nicht mehr von Menschen, sondern von KI-Agenten ausgelöst werden. Denkbar sind etwa Anwendungen, bei denen Software eigenständig Cloud-Dienste, Rechenleistung oder digitale Inhalte einkauft.

Der Mastercard-Standard ergänzt Zahlungen um einen kryptografisch überprüfbaren Nachweis. Vor der Ausführung einer Transaktion lässt sich dadurch automatisiert prüfen, wer die Zahlung autorisiert hat, welche Ausgabenlimits gelten und welchem konkreten Zweck sie dient. Nach Angaben von t54.ai erfolgt diese Prüfung über die Risikoplattform Trustline, bevor die Transaktion endgültig auf der Blockchain gespeichert wird. Die zusätzliche Sicherheitsstufe ist optional, herkömmliche Zahlungen über den x402-Standard bleiben weiterhin möglich.

Merkmal Stand Juli 2026 Neuer Standard Mastercard Verifiable Intent (VI) Integration 24. Juli 2026 über den Infrastrukturanbieter t54.ai Blockchain XRP Ledger (XRPL) Zahlungsprotokoll x402 Facilitator Unterstützte Zahlungsmittel XRP und der Ripple-Stablecoin RLUSD Neuer Sicherheitsmechanismus Kryptografischer Nachweis, wer eine Zahlung autorisiert hat, welche Ausgabenlimits gelten und wofür die Zahlung bestimmt ist Prüfung vor der Zahlung Automatische Risiko- und Compliance-Prüfung über die Trustline-Engine vor der Blockchain-Abwicklung Einsatzgebiet Autonome Zahlungen zwischen KI-Agenten, Software und digitalen Diensten Bisher abgewickelte KI-Zahlungen Mehr als 1,4 Millionen Agentic Transactions über den x402 Facilitator Bedeutung Stärkt das XRP Ledger als Infrastruktur für KI-gestützten und institutionellen Zahlungsverkehr, ohne unmittelbaren Einfluss auf den XRP-Kurs

Mastercard-Standard soll KI-Zahlungen absichern

Bereits seit Februar 2026 können KI-Agenten über den x402 Facilitator Zahlungen auf dem XRP Ledger durchführen. Die Infrastruktur ermöglicht es Software, digitale Dienstleistungen ohne Benutzerkonto oder API-Schlüssel direkt zu bezahlen. Als Zahlungsmittel kommen die Kryptowährung XRP sowie der Ripple-Stablecoin RLUSD zum Einsatz.

Der Name x402 geht auf den HTTP-Statuscode „402 Payment Required“ zurück, der ursprünglich für Internetzahlungen vorgesehen war, bislang jedoch kaum praktische Anwendung fand. Das Protokoll soll diesen Standard erstmals für automatisierte Online-Zahlungen nutzbar machen.

Mit der zunehmenden Verbreitung sogenannter Agentic AI wächst auch der Bedarf an nachvollziehbaren und regelkonformen Zahlungsvorgängen. Unternehmen arbeiten daran, KI-Agenten eigenständig Dienstleistungen buchen oder digitale Güter erwerben zu lassen. Damit solche Transaktionen im Unternehmensumfeld eingesetzt werden können, müssen Berechtigungen und Ausgabenlimits zuverlässig überprüft werden. Genau hier setzt „Verifiable Intent“ an, indem neben der Wallet-Signatur zusätzliche Berechtigungsinformationen automatisiert kontrolliert werden.

Mehr als 1,4 Millionen KI-Transaktionen auf dem XRPL

Parallel zur Integration steigt auch die Nutzung des Systems. Nach Angaben von t54.ai wurden inzwischen mehr als 1,4 Millionen Agentic Transactions über den x402 Facilitator auf dem XRP Ledger abgewickelt.

Erst Anfang Juli überschritt die Plattform die Marke von einer Million solcher Transaktionen. RippleX-Engineering-Chef J. Akinyele bezeichnete diese Entwicklung als frühen, aber wichtigen Meilenstein und erwartet langfristig ein deutlich höheres Transaktionsvolumen.

Für Anleger bedeutet die technische Neuerung jedoch keinen unmittelbaren Kurstreiber. Der XRP-Kurs bewegt sich trotz mehrerer positiver Nachrichten seit Wochen in einer vergleichsweise engen Handelsspanne von rund 1,10 US-Dollar. Marktbeobachter werten die Integration daher vor allem als langfristigen Ausbau der Blockchain-Infrastruktur. Gleichzeitig könnte sie die Position des XRP Ledgers im Wettbewerb um Unternehmensanwendungen stärken, da sich das Netzwerk zunehmend als Infrastruktur für automatisierte Zahlungen zwischen Unternehmen, Software und KI-Systemen positioniert.