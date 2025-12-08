Newsletter
Swiss Life ordnet Führung neu und setzt auf Doppelrolle für Tobias Herwig

Lesezeit 2 min
Daniel von Borries (li.) und Tobias Herwig
Foto: Swiss Life
Daniel von Borries (li.) und Tobias Herwig.

Swiss Life Deutschland stellt seine Geschäftsleitung neu auf: CTO Tobias Herwig übernimmt im Sommer 2026 zusätzlich das Finanzressort von Daniel von Borries, der sein Amt abgibt. Mit dem Schritt verbindet das Unternehmen zentrale Führungsbereiche.

Tobias Herwig übernimmt zum 1. Juli 2026 die Funktion des Chief Financial Officer bei Swiss Life Deutschland. Der bisherige CFO Daniel von Borries legt sein Amt zum 30. Juni 2026 nieder. Herwig bleibt zugleich Chief Technology Officer und führt künftig beide Ressorts in Personalunion als Chief Financial and Technology Officer. Von Borries kündigt an, bis zu seinem Ausscheiden das interne Projekt Finance Transformation abzuschließen und eine geordnete Übergabe sicherzustellen.

Herwig ist seit dem Jahr 2016 im Unternehmen tätig und gehört seit März 2023 als CTO der Geschäftsleitung an. Zuvor verantwortete er im Finanzressort das Risikomanagement, unter anderem als Chief Risk Officer. von Borries, der seit dem Jahr 2016 CFO ist, blickt auf langjährige Stationen bei der Deutschen Bank und der Munich Re Gruppe zurück, darunter Führungsfunktionen bei der Ergo Versicherungsgruppe und als Vorstandsvorsitzender von Ergo Direkt.

„Ich habe mich entschieden, zu Ende Juni 2026 nach dann fast zehnjähriger Tätigkeit als CFO bei Swiss Life Deutschland mein Amt niederzulegen, um mich neuen beruflichen und persönlichen Themen zu widmen. Ich freue mich, diese Aufgabe an Tobias Herwig übergeben zu können, mit dem ich seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll zusammenarbeite“, erklärt von Borries.

Bedeutung des Wechsels für Swiss Life Deutschland

In der Unternehmensführung wird der Schritt als wichtiger Baustein zur Weiterentwicklung der Organisation gewertet. CEO Dirk von der Crone betont den Einfluss von Borries auf die positive Entwicklung der vergangenen Jahre. „Der außergewöhnliche Geschäftserfolg von Swiss Life Deutschland in den letzten zehn Jahren ist eng mit Daniel von Borries verknüpft“, sagt er. „Daniel von Borries hatte mit seiner umsichtigen Art und seinem strategischen Denken maßgeblichen Anteil daran, dass wir den Umsatz im Finanzberatungsgeschäft in den letzten zehn Jahren deutlich mehr als verdoppeln konnten. In unserem Lebensversicherungsgeschäft konnte beim Neugeschäftswert mehr als eine Verdreifachung erzielt werden. Ich danke Daniel von Borries bereits heute sehr herzlich für sein äußerst erfolgreiches Wirken.“

Mit der neuen Doppelrolle von Herwig verfolgt Swiss Life das Ziel, die Verzahnung von Technologie, Finanzsteuerung und Risikomanagement weiter zu stärken. Von der Crone hebt hervor, dass Herwig die notwendige Erfahrung aus beiden Bereichen mitbringt.

Die Ernennung Herwigs zum CFTO umfasst auch den Vorstand der Swiss Life Lebensversicherung SE. Für dieses Gremium steht die Bestellung unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

