Top 10 Goldmünzen im Handel: Diese Stücke kaufen Anleger jetzt

Gold ist nicht gleich Gold – zumindest nicht für Anleger. Wer physischen Werterhalt sucht, steht schnell vor der Frage: Barren oder Münzen? Während Goldbarren oft mit dem niedrigsten Preis pro Gramm locken, spielen Goldmünzen im Vertrieb eine besondere Rolle, weil sie mehr können als nur „Metall sein“. Sie sind weltweit bekannter, leichter handelbar und in kleineren Stückelungen verfügbar – vom Zehntel-Unzen-Format bis zur klassischen 1-Unze. Das macht sie vor allem beim späteren Verkauf flexibler: Standard-Anlagemünzen wie Krügerrand, Maple Leaf oder Philharmoniker sind nahezu überall sofort identifizierbar und werden im Handel meist mit hoher Liquidität zurückgenommen.

Hinzu kommt ein Sicherheits- und Komfortaspekt: Prägequalität, Relief und typische Merkmale machen viele Münzen fälschungsresistenter bzw. in der Prüfung einfacher als glatte Barren. Außerdem können bestimmte Münzen – etwa historische Umlaufgoldstücke oder Serien mit Sammleranteil – einen zusätzlichen Marktaufschlag entwickeln, der über den reinen Goldwert hinausgeht.

Kurz: Münzen verbinden Anlagegold mit Alltagstauglichkeit. Genau deshalb dominieren sie in der Nachfrage – und genau darum lohnt sich ein Blick auf die Top-Seller im Markt.

Das sind die Top Ten der Goldmünzen