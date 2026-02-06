Transportversicherungen im Vergleich: Wo Makler Qualität und Service sehen

Die Vema hat ihre Partnerbetriebe in einer aktuellen Qualitätsumfrage nach ihren bevorzugten Anbietern in den Sparten Werkverkehr, Warentransport und Frachtführerhaftung befragt. Ziel war es, herauszufinden, bei welchen Versicherern Makler gute Erfahrungen mit Produktqualität, Preisniveau und Leistungsbearbeitung machen.

In der Sparte Werkverkehr liegt die Alte Leipziger mit 18,97 Prozent der Nennungen vorn. Es folgen Helvetia mit 15,02 Prozent sowie R+V mit 11,46 Prozent der Stimmen. Die Bewertungen spiegeln die Einschätzung der Makler wider, bei welchen Anbietern die Absicherung für Transporte im eigenen Betrieb besonders stimmig ist.

Beim Warentransport nennen die befragten Makler am häufigsten die R+V. Sie erreicht 15,51 Prozent der Nennungen. Knapp dahinter folgt Helvetia mit 14,97 Prozent. Auf Platz drei liegt die Mannheimer mit 13,37 Prozent. Bewertet wurden auch hier unter anderem die Verständlichkeit der Produkte sowie Erfahrungen in der Schadenregulierung.

In der Frachtführerhaftung setzt sich ebenfalls die R+V durch. Sie kommt auf 22,29 Prozent der Stimmen. Die Mannheimer erreicht 14,01 Prozent, gefolgt von Helvetia mit 13,38 Prozent. Die Makler berücksichtigen in dieser Sparte besonders die Praxisnähe der Bedingungen und die Unterstützung im Leistungsfall.

Die Vema führt solche Qualitätsumfragen regelmäßig in unterschiedlichen Versicherungssparten durch. Die Partnerbetriebe werden gebeten, jeweils die drei meistgenutzten Anbieter zu benennen. Durch diese Begrenzung soll vermieden werden, dass einzelne negative Erfahrungen das Gesamtbild verzerren. Bewertet werden neben der Produktqualität auch Antragsbearbeitung, Policierung, Erreichbarkeit sowie die Erfahrungen im Schadenfall.

Die Vema unterstützt nach eigenen Angaben mehr als 5.000 mittelständische Partnerbetriebe mit rund 35.000 Beschäftigten als zentrale Dienstleistungsplattform.