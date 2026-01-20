Trump-Effekt treibt Rekordzufluss in Gold- und Silberinvestments

Der Dezember 2025 war der fünftbeste Monat aller Zeiten, was die Anzahl neuer Benutzer von BullionVault angeht. Nach nur 20 Tagen hat der Januar 2026 diesen Wert bereits erreicht.



BullionVault, der weltweit führende Marktplatz für Privatanleger in physischem Gold, Silber und Platin, verzeichnet eine um ein Drittel schnellere Eröffnung und Einzahlung neuer Konten als beim bisherigen Allzeitrekord vom August 2011, dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise.



„Eine Karikatur in der satirischen britischen Zeitschrift Private Eye scherzt, dass Journalisten jetzt nur noch fünf Buchstaben auf ihrer Tastatur brauchen: t r u m p“, sagt Adrian Ash, Director of Research bei BullionVault.



„Goldanalysten haben den Rest ihrer Tastaturen vor 12 Monaten herausgerissen”, kommentiert Ash.



BullionVault wird mittlerweile von mehr als 125.000 Menschen weltweit genutzt und verwahrt heute für seine Kunden sicher gelagertes Edelmetall im Wert von 8,8 Milliarden Euro (10,3 Milliarden US-Dollar). BullionVault wurde im April 2005 gegründet und verzeichnete während der globalen Finanzkrise, dem Brexit-Referendum in Großbritannien und Trumps erstem Wahlsieg in den USA im Jahr 2016, der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und schließlich Russlands Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage.



Bei der aktuellen Wachstumsrate wird der Januar 2026 den monatlichen Durchschnitt des vergangenen Jahres für neue Erstinvestoren in Edelmetalle um 198 Prozent übertreffen.



Den aktuellen Goldpreis in Euro finden Sie hier: https://gold.bullionvault.de/Goldpreis-Chart.do

Autor Adrian Ash ist Director of Research bei BullionVault.