Uelzener und MDT travel starten Reiseversicherung für Tierbesitzer

Reisen mit Hund, Katze oder Pferd bringen besondere Risiken mit sich. Die Uelzener Versicherungen und MDT travel underwriting reagieren darauf mit einer neuen Produktlinie, die klassische Reiseversicherungen um Leistungen für Tierhaltende ergänzt. Das Konzept setzt auf flexibel kombinierbare Bausteine.

Die Uelzener Versicherungen und die MDT travel underwriting GmbH haben mit PetLine eine neue Produktlinie für Tierhaltende auf den Markt gebracht. Die Uelzener übernimmt dabei die Rolle des Risikoträgers, während MDT travel für Produktentwicklung, Vertrieb und die operative Abwicklung verantwortlich ist. Das Angebot verbindet klassischen Reiseversicherungsschutz mit Leistungen, die auf Reisen mit Hund, Katze oder Pferd zugeschnitten sind.

Beide Unternehmen bringen ihre jeweiligen Schwerpunkte in die Kooperation ein. MDT travel verfügt über Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung von Reiseversicherungen, die Uelzener ist seit mehr als 150 Jahren auf Tierversicherungen spezialisiert. Das modulare Produktangebot soll sowohl finanzielle Folgen eines Reiserücktritts oder Reiseabbruchs als auch ausgewählte Risiken im Zusammenhang mit Haustieren absichern.

Die Produktlinie umfasst drei Bausteine, die einzeln oder kombiniert abgeschlossen werden können. Dazu gehören eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung sowie die Tarife Pet Travel Basis und Pet Travel Premium.

Reiseversicherung mit Leistungen für Tierhaltende

Die Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung erweitert den klassischen Schutz um Risiken, die das Tier betreffen. Versichert sind unter anderem eine unerwartete Erkrankung oder Unfallverletzung des Tieres, sein Abhandenkommen, der Ausfall einer vorgesehenen Betreuungsperson sowie eine behördlich angeordnete Quarantäne. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Tier mit auf Reisen ist oder währenddessen betreut wird.

Pet Travel Basis ergänzt den Schutz um Assistance-, Notfall- und Unfallleistungen im In- und Ausland. Dazu zählen Such-, Bergungs- und Rettungskosten, telemedizinische Beratung, Unterstützung bei einem stationären Krankenhausaufenthalt sowie tiermedizinische Leistungen nach einem Unfall.

Pet Travel Premium erweitert den Basisschutz um die Übernahme notwendiger tierärztlicher Behandlungskosten nach einem Unfall oder bei einer neu aufgetretenen Erkrankung während der Reise.

Vertrieb startet über Check24

„Für Tierhaltende ist die zuverlässige Versorgung ihres Tieres ein wesentlicher Bestandteil jeder Reiseplanung“, sagt Dr. Felix Garlipp, Bereichsleitung Produkt und Underwriting bei der Uelzener. „Gemeinsam mit MDT travel schaffen wir mit PetLine ein Angebot, das genau diesen Bedürfnissen gerecht wird und unsere langjährige Tierexpertise mit modernem Reiseversicherungsschutz verbindet, sodass Reisen mit Hund und Katze sorgenfrei möglich ist.“

Janina Wesche, Prokuristin und Leiterin Produktmanagement der MDT travel underwriting GmbH, ergänzt: „Mit PetLine haben wir Reiseversicherung konsequent aus der Perspektive von Tierhaltenden weitergedacht. Immer mehr Menschen reisen gemeinsam mit ihrem Hund oder ihrer Katze oder organisieren während ihrer Reise eine zuverlässige Betreuung für ihr Tier. Genau diese Lebenswirklichkeit stand im Mittelpunkt unserer Produktentwicklung. Gemeinsam mit der Uelzener ist daraus ein modulares Versicherungskonzept entstanden, das Reiseversicherung und Tierabsicherung sinnvoll miteinander verbindet und zugleich neue Impulse für den Markt setzt.“

Die neuen PetLine-Produkte sind ab sofort über Check24 erhältlich. Angaben zu Leistungsumfang, Versicherungssummen, Ausschlüssen und Anspruchsvoraussetzungen enthalten die jeweiligen Versicherungsbedingungen.