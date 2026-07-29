Immobilienpreise auf Sylt unter Druck: Wo Häuser und Wohnungen jetzt günstiger sind

Der Immobilienmarkt auf Sylt befindet sich in einer ungewöhnlichen Phase. Nach jahrelang steigenden Preisen bis 2021 und einer anschließenden kräftigen Korrektur hat sich der Markt stabilisiert. Doch das Kräfteverhältnis zwischen Käufern und Verkäufern hat sich verschoben. Das Angebot ist größer geworden, Interessenten prüfen genauer und überhöhte Preisvorstellungen lassen sich deutlich schwerer durchsetzen. Darauf lassen die Marktdaten aus verschiedenen Quellen schließen.

Von einem flächendeckenden Preissturz, wie teilweise zu lesen ist, kann allerdings keine Rede mehr sein. Je nach Immobilienart, Ortsteil und Datenquelle reicht das aktuelle Bild von moderaten Rückgängen bis zu leicht steigenden Angebotspreisen. Besonders begehrte, moderne Objekte in sehr guten Lagen bleiben knapp und teuer. Sanierungsbedürftige Häuser, durchschnittliche Wohnungen und Immobilien ohne gesicherte Ferienvermietung geraten dagegen stärker unter Druck.

Eine aktuelle Auswertung von Von Poll Immobilien beziffert den durchschnittlichen Angebotspreis für Bestandshäuser auf Sylt im ersten Quartal 2026 auf 12.557 Euro je Quadratmeter. Das waren 1,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Auf den Nordfriesischen Inseln insgesamt fielen die Hauspreise um 4,7 Prozent auf durchschnittlich 9.922 Euro je Quadratmeter.

Aktuelle Sylt-Preise im Vergleich

Die verfügbaren Portaldaten weichen zum Teil deutlich voneinander ab. Das liegt unter anderem an unterschiedlichen Objektbeständen, Erhebungszeiträumen und Berechnungsmethoden. Zudem handelt es sich überwiegend um Angebotspreise und nicht um tatsächlich beurkundete Kaufpreise.

Quelle und Stand Eigentumswohnungen Häuser Ausgewiesene Entwicklung Immowelt, Juli 2026 10.892 €/m² 12.469 €/m² Wohnungen –0,4 %, Häuser +1,2 % Immoportal, 1. Juli 2026 10.641 €/m² 11.619 €/m² Wohnungen –3,6 %, Häuser +9,8 % ImmoReport, Juli 2026 9.608 €/m² 10.335 €/m² keine einheitliche Vorjahresangabe Von Poll, 1. Quartal 2026 – 12.557 €/m² Häuser –1,5 % McMakler, 2026 9.046 €/m² – Angebotsspanne Wohnungen 7.517 bis 13.175 €/m² Immoscout24, Juni 2026 8.821 €/m² 12.395 €/m² keine Angabe Durchschnittliche Immobilienpreise und Entwicklung gemäß der angegebenen Quelle

Umfangreich sind die Auswertungen – auf Basis von Angebotspreisen – insbesondere beim Vermittlungsportal Immowelt. Es errechnet für Sylt im Juli 2026 einen durchschnittlichen Immobilienpreis von 11.405 Euro je Quadratmeter. Wohnungen werden demnach im Mittel mit 10.892 Euro, Häuser mit 12.469 Euro je Quadratmeter angeboten. Immoportal kommt mit 10.641 Euro für Wohnungen und 11.619 Euro für Häuser auf ähnliche, etwas niedrigere Werte. Den geringsten Durchschnittswert für Wohnungen ermittelte Immoscout24 mit 8.821 Euro pro Quadratmeter – fast 20 Prozent unter dem Wert von Immowelt.

Die unterschiedlichen Ergebnisse zeigen auch, warum einzelne Durchschnittswerte für den Sylter Markt nur begrenzt aussagekräftig sind. Eine moderne Reetdachimmobilie in Keitum oder Kampen konkurriert in einem völlig anderen Marktsegment als ein älteres Appartement in Westerland oder Hörnum. Zudem dürfte die Anzahl der Transaktionen beziehungsweise Inserate zumindest in Teilbereichen gering sein und die Preisspannen sind riesig. So können einzelne Objekte den Durchschnitt durchaus spürbar beeinflussen.

Wie groß die Preisspanne tatsächlich ist

Nach den Immowelt-Daten beginnen die angebotenen Eigentumswohnungen auf Sylt bei rund 6.538 Euro je Quadratmeter. Am oberen Ende werden bis zu 18.203 Euro je Quadratmeter verlangt. Bei Häusern reicht die ausgewiesene Spanne von etwa 5.267 Euro bis 24.939 Euro je Quadratmeter. Einzelne außergewöhnliche Anwesen können noch deutlich darüber liegen.

Immobilienart Unteres Angebotsniveau Durchschnitt Oberes Angebotsniveau Eigentumswohnung 6.538 €/m² 10.892 €/m² 18.203 €/m² Haus 5.267 €/m² 12.469 €/m² 24.939 €/m² Quelle: Immowelt

Bei einem 80 Quadratmeter großen Apartment entspricht der Immowelt-Durchschnitt einem Kaufpreis von rund 871.000 Euro. Für ein Haus mit 160 Quadratmetern Wohnfläche ergeben sich rechnerisch knapp zwei Millionen Euro – jeweils noch ohne Grundstücksbesonderheiten, Erwerbsnebenkosten oder Aufschläge für Meerblick und Ferienvermietung.

Keitum bleibt besonders teuer

Auch innerhalb der Insel unterscheiden sich die Preise erheblich. Immowelt weist Keitum mit durchschnittlich 14.679 Euro je Quadratmeter als teuersten Ort beziehungsweise Ortsteil aus. Dort kosten Wohnungen im Mittel 13.033 Euro und Häuser 16.336 Euro je Quadratmeter.

Am unteren Ende liegen Tinnum mit durchschnittlich 10.064 Euro und auf dem letzten Platz Hörnum am Südzipfel der Insel. Doch selbst dort werden für Wohnungen im Mittel fast 9.600 Euro je Quadratmeter verlangt.

Immobilienpreise in ausgewählten Sylter Orten / Ortsteilen

Ort / Ortsteil Durchschnittlicher Angebotspreis Keitum 14.679 €/m² Rantum 12.547 €/m² Munkmarsch 11.816 €/m² Archsum 11.502 €/m² Morsum 11.314 €/m² Westerland 10.792 €/m² Tinnum 10.064 €/m² Hörnum 9.537 €/m² Wenningstedt-Braderup 12.689 €/m² Quelle: Immowelt

Mit Ausnahme von Hörnum und Wenningstedt-Braderup gehören die genannten Orte formal zur Gemeinde Sylt und sind insofern Ortsteile.

Neben List fehlt in dieser Immowelt-Aufstellung auch Kampen, das traditionell als der nobelste Ort der Insel gilt. Vermutlich ist das Angebot dort zu gering. In anderen Marktübersichten werden für Kampen regelmäßig Quadratmeterpreise von mehr als 20.000 Euro für hochwertige Ferienwohnungen und Spitzenobjekte genannt. Solche Werte betreffen jedoch ein kleines, besonders exklusives Teilsegment.

So haben sich die Wohnungspreise entwickelt

Die Entwicklung seit 2021 zeigt, wie stark der Markt nach der Corona-Rally schwankte. Laut Immowelt erreichten Eigentumswohnungen auf Sylt 2021 durchschnittlich 12.433 Euro je Quadratmeter. Danach folgten drei Jahre mit deutlichen Rückgängen.

Jahr Wohnungen Veränderung zum Vorjahr 2021 12.433 €/m² +14,2 % 2022 11.368 €/m² –8,6 % 2023 10.767 €/m² –5,3 % 2024 10.441 €/m² –3,0 % 2025 10.940 €/m² +4,8 % 2026 10.892 €/m² –0,4 % Quelle: Immowelt

Damit liegen die durchschnittlichen Wohnungspreise nach dieser Auswertung heute rund 12,4 Prozent unter dem Niveau von 2021. Zuvor waren sie allerdings auch exorbitant gestiegen. So ergibt sich gegenüber 2019 weiterhin ein Plus von fast 19 Prozent. Die Korrektur relativierte also vor allem die außergewöhnlichen Zuwächse der Niedrigzins- und Pandemiezeit.

Häuser zeigen ein uneinheitliches Bild

Bei Häusern ist die Entwicklung noch wechselhafter. Immowelt weist für 2024 einen zweistelligen Zuwachs und ein Jahr später einen erneuten Rückgang von zwei Prozent aus. 2026 sind die Hauspreise demnach wieder leicht angestiegen. Von Poll kommt für das erste Quartal dagegen auf einen Rückgang von 1,5 Prozent. Immoportal registriert wiederum einen deutlichen Anstieg gegenüber seinem Vorjahreswert.

Jahr Immowelt-Hauspreis Veränderung 2021 12.866 €/m² +15,3 % 2022 12.449 €/m² –3,2 % 2023 11.262 €/m² –9,5 % 2024 12.569 €/m² +11,6 % 2025 12.316 €/m² –2,0 % 2026 12.469 €/m² +1,2 % Quelle: Immowelt

Dass die Durchschnittswerte so stark schwanken, dürfte auch mit dem kleinen und heterogenen Angebot zusammenhängen. Gelangen in einem Jahr besonders viele hochwertige Reetdachhäuser oder Neubauten auf den Markt, kann das den Durchschnitt deutlich anheben, ohne dass jedes einzelne Objekt im Wert gestiegen ist.

Allerdings wendet Immowelt nach den Erläuterungen auf der Website für die Berechnung der Markttrends „die neuesten statistischen und Machine-Learning-Methoden an, um den Markt zu modellieren und die zuverlässigsten und genauesten Indikatoren für den deutschen Immobilienmarkt zu berechnen“. Die Methoden berücksichtigen Standort sowie Objekt- und Gebäudemerkmale (wie Anzahl der Zimmer oder Bauperiode), um die Vergleichbarkeit über Raum und Zeit sicherzustellen, heißt es. Die Trends basieren demnach nicht allein auf den nackten Durchschnittswerten.

Reihenhaus oder freistehendes Haus

Immowelt weist auch für verschiedene Haustypen unterschiedliche Durchschnittspreise aus.

Haustyp Durchschnittlicher Angebotspreis Einfamilienhaus 12.469 €/m² Doppelhaushälfte 12.184 €/m² Reihenhaus 11.673 €/m² Quelle: Immowelt

Die Preisdifferenzen erscheinen auf den ersten Blick überschaubar. Auf ein Haus mit 150 Quadratmetern hochgerechnet liegen zwischen dem durchschnittlichen Reihenhaus und einem Einfamilienhaus jedoch knapp 120.000 Euro. Grundstücksgröße, Lage und Ausstattung können die Differenz weiter vergrößern.

Kleine Wohnungen sind nicht automatisch günstiger

Bei Eigentumswohnungen liegen die Quadratmeterpreise über verschiedene Wohnungsgrößen hinweg relativ eng beieinander. Einzimmerwohnungen werden im Durchschnitt mit 10.475 Euro je Quadratmeter angeboten, Zweizimmerwohnungen mit 10.699 Euro. Bei drei Zimmern sind es 10.892 Euro.

Die geringe Differenz dürfte auch mit ihrer Nutzung als Ferien- oder Zweitwohnsitz zusammen. Für Käufer zählt weniger die reine Wohnfläche als die Lage sowie – sofern dies geplant ist – die Genehmigung zur Ferienvermietung und die erzielbare Auslastung.

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