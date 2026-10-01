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Vema-Umfrage zu Einzelrisiken, Oldtimer und Kleinflotten: Itzehoer, OCC und Allianz setzen sich durch

Google Cash. bei Google als bevorzugte Quelle markieren
Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
VW Bulli aus dem Jahr 1966
Foto: Jörg Droste, Cash/Autostadt Wolfsburg
EIn Klassiker aus Wolfsburg: Der Bulli

Die Vema hat ihre Partnermakler nach den bevorzugten Kfz-Versicherern befragt – getrennt nach Einzelrisiken, Oldtimern und Kleinflotten. Bei den Einzelrisiken liegt die Itzehoer knapp vor der VHV. Bei den Oldtimernn und im Flottengeschäft setzen sich Etablierte durch.

Die Vema hat ihre Partnermakler in einer aktuellen Umfrage nach den von ihnen bevorzugten Anbietern in der Kfz-Versicherung gefragt. Abgefragt wurden drei Teilbereiche: Einzelrisiken, Oldtimer und Kleinflotten.

Kfz-Einzelrisiken: Itzehoer knapp vor VHV

Bei den Kfz-Einzelrisiken liegt die Itzehoer mit 18,22 Prozent der Nennungen vorn, knapp gefolgt von der VHV mit 17,89 Prozent. Auf Platz drei folgt die Allianz mit 15,22 Prozent.

Oldtimer: OCC mit deutlichem Vorsprung

Im Oldtimer-Geschäft fällt das Ergebnis deutlicher aus. Hier konnte sich OCC durchsetzen. Der Spezialist für Oldtimer kommt auf 34,38 Prozent der Nennungen und liegt damit klar vor der Württembergischen mit 18,16 Prozent. Die Allianz folgt mit 9,86 Prozent auf dem dritten Platz.

Kleinflotten: Allianz vor VHV und Kravag

Bei den Kleinflotten führt die Allianz mit 22,18 Prozent der Nennungen. Dahinter folgen die VHV mit 14,65 Prozent und Kravag mit 12,96 Prozent.

Methodik: Drei Nennungen pro Sparte

Die Vema führt regelmäßig Maklerbefragungen zur Produktqualität in verschiedenen Sparten durch. Für die aktuelle Erhebung wurden die Partnerbetriebe gebeten, jeweils die drei meistgenutzten Anbieter in den einzelnen Teilsparten zu nennen. Mit dieser Begrenzung will die Genossenschaft verhindern, dass einzelne negative Erfahrungen mit Versicherern das Ergebnis dominieren.

Bewertet wurden die Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung und der Policierung sowie die Erfahrungen im Leistungsfall und die Erreichbarkeit der Anbieter.

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