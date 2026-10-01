Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Neuer Publikums-AIF von ILG: Fachmarktzentrum in Warendorf

Google Cash. bei Google als bevorzugte Quelle markieren
Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: ILG/Holger Peters Fotografie
Eingang zum Marktkauf im Fachmarktzentrum Warendorf.

ILG legt mit dem Fonds Nr. 46 ein Beteiligungsangebot für private und semiprofessionelle Anleger auf. Investiert wird in ein langfristig vermietetes Fachmarktzentrum in Warendorf. Die Eckdaten.

Der ILG Fonds Nr. 46 investiert in das Fachmarktzentrum Warendorf im Münsterland. Das Beteiligungsangebot richtet sich an private und semiprofessionelle Anleger, teilt das Unternehmen mit. Die Mindestbeteiligung beträgt 20.000 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren:

Edeka ist Generalmieter der Flächen. Genutzt werden diese von einem Marktkauf-Lebensmittelvollsortimenter und einem Toom-Baumarkt. Ergänzt wird das Angebot durch ein McDonald’s-Restaurant. Die mietgewichtete Restlaufzeit der Mietverträge beträgt ILG zufolge zum 1. Januar 2027 rund 10,5 Jahre.

Für den Fonds prognostiziert ILG ab dem 1. Januar 2027 eine jährliche Ausschüttung von fünf Prozent. Die Ausschüttungen sollen monatlich erfolgen.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Titel Cash. Ausgabe 10/26
Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/neuer-publikums-aif-von-ilg-fachmarktzentrum-in-warendorf-726854/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.