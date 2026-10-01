Neuer Publikums-AIF von ILG: Fachmarktzentrum in Warendorf

ILG legt mit dem Fonds Nr. 46 ein Beteiligungsangebot für private und semiprofessionelle Anleger auf. Investiert wird in ein langfristig vermietetes Fachmarktzentrum in Warendorf. Die Eckdaten.

Der ILG Fonds Nr. 46 investiert in das Fachmarktzentrum Warendorf im Münsterland. Das Beteiligungsangebot richtet sich an private und semiprofessionelle Anleger, teilt das Unternehmen mit. Die Mindestbeteiligung beträgt 20.000 Euro.

Edeka ist Generalmieter der Flächen. Genutzt werden diese von einem Marktkauf-Lebensmittelvollsortimenter und einem Toom-Baumarkt. Ergänzt wird das Angebot durch ein McDonald’s-Restaurant. Die mietgewichtete Restlaufzeit der Mietverträge beträgt ILG zufolge zum 1. Januar 2027 rund 10,5 Jahre.

Für den Fonds prognostiziert ILG ab dem 1. Januar 2027 eine jährliche Ausschüttung von fünf Prozent. Die Ausschüttungen sollen monatlich erfolgen.