VOV holt D&O-Experten für Investmentkunden an Bord

Mit Nils Tiedemann als neuem Head of Investment Products richtet sich die VOV gezielt auf mittelständische Akteure der Investmentbranche aus. Der Fokus liegt auf maßgeschneiderten D&O-Lösungen für Private-Equity-Firmen, Asset Manager und Family Offices – mit einem besonderen Blick auf regulatorische Anforderungen und komplexe Haftungsfragen.

Die VOV GmbH baut ihr Engagement im Bereich der Directors-&-Officers-Versicherungen (D&O) strategisch aus und setzt dabei verstärkt auf mittelständische Investmentunternehmen. Mit der neu geschaffenen Position des Head of Investment Products, besetzt durch Nils Tiedemann, will das Unternehmen gezielt Kunden aus Private Equity, Asset Management, Family Offices sowie der institutionellen Altersvorsorge ansprechen – und ihnen individuelle Absicherungskonzepte für anspruchsvolle Risikoszenarien bieten.

Im Zentrum steht dabei ein differenziertes Verständnis für die spezifischen Herausforderungen dieser Zielgruppe. Anders als klassische Gewerbekunden bewegen sich vermögensverwaltende Unternehmen in einem hochregulierten Umfeld, das sowohl Kapitalanlagerecht als auch aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen umfasst. Die VOV positioniert sich klar: Man konzentriere sich ausschließlich auf etablierte, langfristig ausgerichtete Firmen außerhalb des Bankensektors – unabhängig davon, ob sie einer Zulassungspflicht unterliegen oder nicht.

„Private-Equity-Gesellschaften und Asset Manager agieren in einem dynamischen Markt mit hohen Anforderungen an Governance und Haftung“, sagt Nils Tiedemann. „Diese Risiken gezielt zu analysieren und einzuordnen, ist entscheidend für eine nachhaltige Absicherung.“ Der Jurist bringt über zwölf Jahre Erfahrung im Bereich Financial Lines mit – ein Großteil davon im D&O-Geschäft für Investmentunternehmen. Seit 2023 ist er Teil des VOV-Underwriting-Teams.

Mit Tiedemanns Ernennung will die VOV nicht nur ihre fachliche Tiefe im Bereich Investmentprodukte stärken, sondern auch einen klaren Ansprechpartner für Makler und Kunden etablieren. Ziel sei es, komplexe Risiken transparent zu machen und langfristige Lösungen mit hohem Qualitätsanspruch zu bieten, betont Geschäftsführer Alexander Probst: „Nils Tiedemann vereint Marktkenntnis, Underwriting-Kompetenz und Kundenfokus – genau das Profil, das wir in diesem Segment brauchen.“