Wechsel an der Janitos-Spitze: Issagholian übernimmt Vorstandsvorsitz, Gogg wird neuer Finanzvorstand

Bei Janitos wechselt zum 1. Oktober die Führungsspitze: Alexander Gogg rückt in den Vorstand auf, Emanuel Issagholian übernimmt zusätzlich den Vorsitz.

Der Aufsichtsrat der Janitos Versicherung beruft zum 1. Oktober 2026 Alexander Gogg zum Finanzvorstand. Der 49-Jährige verantwortet bislang den Bereich Finanzen des Unternehmens. Gogg folgt auf Frank Bettermann (61), der altersbedingt aus dem Vorstand ausscheidet. Emanuel Issagholian (39) wird zum Vorstandsvorsitzenden berufen und übernimmt zusätzlich zu seinen bisherigen Themen Markt, IT und Operations künftig auch den Bereich HR.

Thomas Bischof, Aufsichtsratsvorsitzender der Janitos Versicherung freut sich sehr, dass man mit Alexander Gogg einen Kollegen aus den eigenen Reihen für die Nachfolge von Frank Betterman gewinnen konnte. „Er bringt umfangreiche Expertise aus dem Bereich Finanzen mit und kennt das Unternehmen bestens“, sagt Bischof.

Langjährige Erfahrung im Finanzwesen

Alexander Gogg leitet seit 2017 als Prokurist den Bereich Finanzen der Janitos und verantwortet in dieser Rolle die gesamte Buchhaltung und die Bilanzierung. Der gebürtige Grazer startet seine Karriere nach seinem Studium des Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesens an der Fachhochschule Wien im Jahr 2000 als Bilanzbuchhalter bei der Basler Versicherung in Wien.

Nach weiteren Karrierestationen übernimmt er dort 2012 die Leitung des Finanz- und Rechnungswesens. 2015 wechselt er als Leiter Controlling und Finance zum international tätigen Kreditversicherer Coface Austria.

Experte für Digitalisierung und Prozessmanagement

Emanuel Issagholian ist seit 2021 Mitglied des Vorstands der Janitos und verantwortet dort die Themen Markt, IT und Operations. Der 39-Jährige kommt 2012 nach Abschluss seines dualen Studiums zum Diplom-Kaufmann als Trainee zur Gothaer und übernimmt 2013 die Abteilungsleitung Produktmarketing im Produktmanagement der Gothaer Krankenversicherung AG.

Von 2016 bis 2021 leitet er bei der Gothaer Finanzholding AG den Bereich Digitalisierung und Datenmanagement und ist zudem Chief Digital Officer des Konzerns.

Mehr als 30 Jahre im Finanzwesen

Frank Bettermann blickt auf über 30 Jahre Erfahrung im Finanzwesen zurück. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre startet er seine Karriere 1991 in der Wirtschaftsprüfung bei KPMG. 1997 wechselt er in den Bereich Finanzen bei der Axa Colonia Nordstern.

2000 folgt der Wechsel zur Gothaer, wo er in verschiedenen Führungspositionen im Rechnungswesen tätig ist. 2010 wird er zum kaufmännischen Leiter verschiedener Beteiligungsgesellschaften der Gothaer ernannt und übernimmt 2014 zusätzlich die Leitung des Bereichs Finanzen bei der Janitos Versicherung. 2018 wird er Leiter der Konzernrevision bei der Gothaer. 2024 erfolgt die Berufung in den Vorstand der Janitos.