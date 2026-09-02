Mylife Leben: Verena Buchmann übernimmt Finanzen und Kapitalanlagen

Der Aufsichtsrat der Mylife Lebensversicherung hat Verena Buchmann zum 1. September zur neuen Vorständin bestellt. Sie verantwortet künftig Finanzen, Kapitalanlagen und Personal.

Der Aufsichtsrat der Mylife Lebensversicherung hat Verena Buchmann mit Wirkung zum 1. September zur neuen Vorständin bestellt. Sie tritt die Nachfolge von Madeleine Bremme an, die weiterhin als Vorständin der Ideal Lebensversicherung tätig ist.

Buchmann übernimmt im Vorstand die Verantwortung für die Ressorts Finanzen, Kapitalanlagen und Personal. Sie bringt für diese Aufgabe eine langjährige Konzernzugehörigkeit mit: Seit 2008 ist sie innerhalb der heutigen myKonzept-Gruppe in verschiedenen Funktionen im Finanzbereich tätig.

Nach ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften startete Buchmann ihre Laufbahn im Controlling. Es folgten Stationen als Leiterin Rechnungswesen und Controlling sowie Anfang 2025 die Übernahme der Leitung Finanzen der myKonzept Holding Deutschland GmbH & Co. KG. Seit Januar 2026 verfügte sie über Generalvollmacht.

Aufstieg aus dem Konzern

„Mit meiner langjährigen Erfahrung in der Unternehmensgruppe freue ich mich sehr über die neue Aufgabe und das entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen möchte ich die erfolgreiche Entwicklung der myLife weiter vorantreiben und die Zukunft des Unternehmens aktiv mitgestalten“, sagt Verena Buchmann.