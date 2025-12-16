Stuttgarter ordnet bAV-Führung neu: Henriette Meissner geht, Peer Protoschill übernimmt

Zum 31. Dezember 2025 beendet Dr. Henriette Meissner ihre berufliche Laufbahn bei der Stuttgarter. Seit 2005 war sie für das Unternehmen tätig, zuletzt als Geschäftsführerin der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH und als Generalbevollmächtigte für die betriebliche Altersversorgung der Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

In dieser Zeit prägte sie maßgeblich die fachliche Ausrichtung der Stuttgarter in der bAV. Ein besonderer Fokus lag auf der Weiterentwicklung moderner Vorsorgelösungen sowie auf der Verbesserung von Beratungsprozessen und der Qualifizierung von Vermittlerinnen und Vermittlern.

Dr. Guido Bader, Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter, würdigt ihren Beitrag: „Henriette Meissner hat Die Stuttgarter fachlich wie menschlich bereichert und entscheidend dazu beigetragen, dass wir heute als anerkannter bAV-Spezialist gelten.“ Ihre Arbeit habe durch hohe Fachlichkeit und klare Praxisorientierung nachhaltige Maßstäbe gesetzt.

Engagement über das Unternehmen hinaus

Auch außerhalb der Stuttgarter galt Meissner über Jahre als eine der prägenden Stimmen der bAV. Als Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung und Leiterin der Fachvereinigung Unterstützungskassen brachte sie Praxiserfahrung in politische und regulatorische Diskussionen ein, zuletzt bei der Ausgestaltung des zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetzes.

Ein weiterer Schwerpunkt ihres Engagements lag in der Nachwuchs- und Wissensförderung. Mit dem Stuttgarter bAV-Preis, den sie 2012 initiierte, werden seither Abschlussarbeiten im Studiengang Betriebswirt bAV der Hochschule Koblenz ausgezeichnet, die wissenschaftliche Qualität mit praktischer Relevanz verbinden.

Darüber hinaus war Meissner als Dozentin, als Leiterin des Fachkreises bAV bei der Deutschen Maklerakademie sowie als Mitherausgeberin des Kompass bAV und Vorsorge aktiv. „Mir war es immer wichtig, dass gute Lösungen in der bAV nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern die Menschen wirklich erreichen“, betont sie.

Nahtloser Übergang in der Geschäftsführung

Die operative Verantwortung in der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH geht zum 1. Januar 2026 vollständig auf Per Protoschill über. Bereits seit 2024 bildete er gemeinsam mit Dr. Meissner die Doppelspitze der Geschäftsführung.

Protoschill kündigt an, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen: „Wir werden die bAV weiterhin so gestalten, dass sie moderne Vorsorge stärkt und für alle Beteiligten praktisch funktioniert.“ Die enge Zusammenarbeit mit dem bestehenden Team spiele dabei eine zentrale Rolle.

Auch aus Sicht des Vorstands steht der Führungswechsel für Kontinuität. Guido Bader betont: „Per Protoschill prägt unsere bAV-Erfolgsgeschichte seit vielen Jahren maßgeblich mit und steht für fachliche Stärke sowie gelebte Nähe zum Markt.“