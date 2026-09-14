Concordia Versicherungen: Pavel Berkovitch wird zum Jahreswechsel neues Vorstandsmitglied

Bei den Concordia Versicherungen steht zum 1. Januar 2027 ein Führungswechsel an: Pavel Berkovitch (44) rückt als ordentliches Vorstandsmitglied nach. Er folgt auf Johannes Grale, der nach mehr als 16 Jahren auf eigenen Wunsch ausscheidet. Was der Nachfolger mitbringt und welche Erwartungen an ihn geknüpft sind.

Die Concordia Versicherungen stellt ihr Führungsgremium neu auf. Der Aufsichtsrat hat Pavel Berkovitch (44) zum 1. Januar 2027 als ordentliches Vorstandsmitglied berufen. Er übernimmt die Ressorts, die bislang Johannes Grale (62) verantwortet hat.

Grale gehört dem Concordia-Vorstand seit dem 1. August 2010 an, insgesamt mehr als 16 Jahre. In dieser Zeit leitete er das Ressort Personenversicherungen und übernahm zum 1. Januar 2025 zusätzlich die Verantwortung für das Finanzressort. Auf eigenen Wunsch tritt er zum Jahresende in den Ruhestand.

Unter Grales Führung entwickelte sich die Krankenversicherung besonders stark. Zum Jahresende 2026 wird sie voraussichtlich die zweitgrößte Sparte innerhalb des Konzerns sein. Der Aufsichtsrat würdigt sein Engagement, seine Verlässlichkeit und seine Beiträge zur Entwicklung der Concordia Unternehmensgruppe.

Berkovitch bringt Aktuarswissen und Branchenerfahrung mit

Pavel Berkovitch ist Versicherungsmanager und Aktuar mit ausgewiesener Expertise in Personenversicherungen und im Finanzwesen. Derzeit ist er Mitglied des Vorstands der Landeskrankenhilfe V.V.a.G. Zuvor war er Vorstand bei der Würzburger Versicherungs-AG sowie in leitenden Positionen im Talanx-Konzern und bei den VGH Versicherungen tätig.

Concordia-Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Hanekopf zeigt sich von der Wahl überzeugt: „Im gesamten Auswahlverfahren und in allen Gesprächen hat Pavel Berkovitch unsere Gremien fachlich und persönlich vollkommen überzeugt. Er wird die erfolgreiche Arbeit von Johannes Grale fortführen und unsere Personenversicherungen ergebnis-, kunden- und vertriebsorientiert gut für die Zukunft aufstellen. Ich freue mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit“, erklärt Hanekopf.