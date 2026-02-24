Newsletter
Münchener Verein bündelt Produktmanagement und Vertrieb unter neuer Leitung

Veröffentlichung:
Foto: Münchener Verein
Andreas Gahn übernimmt Vertrieb-, Produktmanagement und Produktmarketing.

Der Münchener Verein ordnet seinen Honorar-, Banken- und Sondervertrieb neu. Zum 1. April 2026 übernimmt Andreas Gahn die Leitung der Vertriebsdirektion und führt sie in Personalunion mit dem Produktmanagement.

Der Münchener Verein besetzt die Leitung seiner Vertriebsdirektion Honorar-, Banken- und Sondervertrieb neu. Andreas Gahn übernimmt die Verantwortung zum 1. April 2026. Er führt die Einheit künftig zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als Abteilungsleiter Produktmanagement und -marketing.

Gahn folgt auf Michael W. Matz, der die Vertriebsdirektion als Initiator über viele Jahre aufgebaut und geprägt hat. Matz bereitet sich auf den Ruhestand vor, bleibt dem Unternehmen in einer Übergangsphase jedoch unterstützend erhalten.

Mit der Entscheidung setzt der Versicherer auf eine interne Lösung. Gahn verfügt über knapp 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche und kennt sowohl Vertrieb als auch Produktseite aus eigener Praxis.

Verzahnung von Produktentwicklung und Vertrieb

Seine Laufbahn begann mit einer Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen bei der Victoria Versicherung. Anschließend war er im Ausschließlichkeits- und Maklervertrieb der Volkswohl Bund Versicherungen tätig. Parallel absolvierte er zahlreiche Weiterbildungen sowie ein Bachelorstudium im Bereich Wirtschaft und Management.

Beim Münchener Verein arbeitete Gahn zunächst als Senior Experte Produktmanagement Leben. Derzeit leitet er das Produktmanagement und -marketing. In dieser Funktion verantwortet er unter anderem die Weiterentwicklung zentraler Produkte.

Die künftige Doppelfunktion soll Produktentwicklung und Vertrieb enger verzahnen. Ziel ist es, Markterfordernisse schneller in Produktlösungen zu überführen und Vertriebsimpulse frühzeitig in die Konzeption einzubeziehen.

Zum Führungswechsel

Dr. Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender der Münchener Verein Versicherungsgruppe, sagt: „Ich freue mich sehr, diese wichtige Führungsposition mit einem hochkompetenten Kollegen aus den eigenen Reihen besetzen zu können und bin mir sicher, dass Andreas Gahn den Honorar-, Banken- und Sondervertrieb mit seiner innovativen Denkweise weiter stärken wird. Ich wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle und bedanke mich bei Michael Matz für seine vorbildliche Aufbauarbeit als ursprünglicher Initiator dieser Vertriebsdirektion.“

