Wie Solvium ESG in Anlagestrategie und Unternehmenspraxis verankert

Die Solvium Holding AG veröffentlicht zum dritten Mal in Folge einen eigenständigen ESG-Bericht. Das Unternehmen stellt darin dar, welche ökologischen und sozialen Überlegungen seine unternehmerischen Entscheidungen prägen und wie es Fragen zu Umwelt, sozialen Standards und guter Unternehmensführung beantwortet.

Nach Angaben des Unternehmens befasst sich die Solvium-Gruppe bereits seit 2022 intensiver mit den steigenden Anforderungen an nachhaltiges und verantwortliches Wirtschaften. Der Bericht ist entlang der drei ESG-Bereiche aufgebaut und soll die eigene Positionierung ebenso wie konkrete Maßnahmen nachvollziehbar machen.

Solvium beschreibt sich dabei als mittelständisches Unternehmen, das einen Beitrag zu einer gerechteren und saubereren Welt leisten will. Zugleich verweist die Gruppe auf Grenzen des eigenen Einflusses. Bei ESG-Themen sei sie zum Teil auf Vermieter, Lieferanten und Transportunternehmen angewiesen. Während sich einzelne Partner nach deren Standards und Bemühungen auswählen ließen, bleibe der Einfluss in anderen Fällen begrenzt.

ESG-Strategie und Fonds im Fokus

Vorstand André Wreth betont die wachsende Bedeutung des Themas für das Unternehmen und die Belegschaft. „Wir alle, Vorstände und Mitarbeitende, haben verstanden, dass eine Orientierung an den ESG-Kriterien für das Unternehmen und alle Mitarbeitenden viele Lebensbereiche umfasst. Auch die Arbeitswelt ist Teil der Welt, und wir müssen dafür sorgen, dass wir langfristig fair und verantwortlich miteinander umgehen.“

Nach seinen Worten hat Solvium das bisherige Anlagenkonzept aus den drei Säulen „Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit“ um die Säule „Nachhaltigkeit“ ergänzt. Damit will das Unternehmen seinen eigenen moralischen Ansprüchen gerecht werden, aber auch den gesetzliche Anforderungen. Als Beispiele nennt Wreth den Publikums-AIF „Solvium Transportlogistik Fonds“ und den institutionellen Fonds „Transport Infrastructure Europe Fund I“, die ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung bewerben. „Für unsere Investments bedeutet dieser Weg, nicht auf Rendite verzichten zu müssen“, so Wreth.

Neben der Anlagestrategie verweist Solvium auf gesellschaftliches Engagement. Wreth: „Seit vielen Jahren engagieren und unterstützen wir unter anderem humanitäre Projekte, Unfallprävention für Schulkinder, den Tierschutz und die Wiederaufforstung von Waldflächen. Zudem wurden Impact Investments im Bereich erneuerbare Energien getätigt. Lokal sind wir im Dezember 2024 der ‚Umweltpartnerschaft Hamburg‘ beigetreten.“