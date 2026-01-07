Wechsel in der Geschäftsführung von Habona Invest

Der 65-jährige Volljurist und Immobilienökonom Schmidt wird dem auf Immobilien der Nah- und Grundversorgung in Deutschland spezialisierten Investment- und Asset-Manager aus Frankfurt auch nach seinem Rückzug aus der Geschäftsführung beratend zur Seite stehen und dazu die neu geschaffene Position des Head of Corporate Development bei Habona Invest übernehmen, teilt das Unternehmen mit. Zudem bleibt er neben Manuel Jahn als Geschäftsführer bei der in Hamburg ansässigen Habona Invest Consulting im Amt.

„Mit Hans Christian Schmidt verabschieden wir eine Persönlichkeit aus der Leitung der Habona Invest Gruppe, die unser Haus über Jahre hinweg mitgeprägt hat“, sagt Johannes Palla, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest. „Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Habona allen Marktturbulenzen zum Trotz auf einem sehr soliden Fundament steht. Ich freue mich sehr, dass wir auch weiterhin auf sein umfassendes Knowhow und seine große Erfahrung zurückgreifen können.“

Als Nachfolger von Hans Christian Schmidt wurde Matthias Weißbäcker in die Geschäftsführung der Gruppe berufen. Der 45-jährige Betriebswirt ist seit Anfang 2022 für Habona Invest tätig und führt den Bereich Business Development. Diese Rolle wird er auch in seiner Funktion als Geschäftsführer wahrnehmen.

Ebenso wird er weiterhin als Geschäftsführer der auf Erwerb, Management, Betrieb und Wartung von Erneuerbaren-Energien-Anlagen mit dem Schwerpunkt Photovoltaik ausgerichteten Habona Sunshine GmbH tätig sein. „Dass wir die Geschäftsführung aus den eigenen Reihen besetzen können, ist ein starkes Zeichen für die Kontinuität und Qualität unserer Organisation“, so Johannes Palla.