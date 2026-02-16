Newsletter
Wechselpilot wird Fördermitglied im AfW Bundesverband

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Wechselpilot
Foto: KI-generiertes Symbolbild
Kern des Modells ist ein automatischer Wechselservice.

Die Wechselpilot GmbH unterstützt seit Jahresbeginn den AfW Bundesverband Finanzdienstleistung als Fördermitglied. Der Anbieter für Strom- und Gastarifoptimierung setzt auf digitale Prozesse und die Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Vertrieb.

Die Wechselpilot GmbH engagiert sich seit Jahresbeginn als Fördermitglied im AfW Bundesverband Finanzdienstleistung. Das Unternehmen unterstützt Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Kooperationspartner bei der Optimierung von Strom- und Gasverträgen. Der Prozess reicht von der Prüfung bestehender Tarife über den eigentlichen Wechsel bis zur laufenden Kommunikation mit den Energieversorgern.

Kern des Modells ist ein automatischer Wechselservice. Auf Basis einer erteilten Vollmacht und vordefinierter Wechselkriterien übernimmt Wechselpilot die fortlaufende Tarifprüfung und stößt bei Bedarf einen Wechsel an. Für Vermittlerinnen und Vermittler sollen sich durch die Kooperation standardisierte Prozesse im Tagesgeschäft ergeben.

