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Weiterer Immobilien-Sachwertfonds über Walnut Live digital zeichnungsfähig

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Lars Gentz, Walnut
Foto: Walnut/Stefanie Aumiller
Lars Gentz, Walnut

Die Vertriebsplattform Walnut Live baut ihr Angebot im Bereich der Privatmarktfonds aus. Finanzberater können den aktuellen geschlossenen Immobilienfonds des Emissionshauses WIDe Wertimmobilien Deutschland ab sofort vollständig digital über die Plattform vermitteln und zeichnen lassen.

Die Vertriebsplattform Walnut Live hat mit der WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement ein neues Emissionshaus als Partner gewonnen. Das geht aus einer Pressemitteilung von Walnut hervor. Ab sofort steht Finanzberatern und Vermittlern der WIDe Fonds 10 für die digitale Zeichnung über die Plattform zur Verfügung.

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Das Emissionshaus richtet sich mit diesem Angebot an Privatanleger, die in deutsche Wohnimmobilien investieren möchten. Den Angaben zufolge bietet der aktuelle Fonds Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus Bestandsmehrfamilienhäusern mit Schwerpunkt in Bayern, Sachsen und Berlin. Das Ziel des Produkts liegt in kontinuierlichen Ausschüttungen sowie einem Wertzuwachs. Die Mindestbeteiligung für Anleger beträgt 20.000 Euro.

„Mit WIDe gewinnen wir einen weiteren starken Partner für unsere Plattform. Die Zusammenarbeit unterstreicht die wachsende Bedeutung digitaler Vertriebslösungen im Privatmarktumfeld – sowohl für Anbieter als auch für Finanzberater“, kommentiert Lars Gentz, Geschäftsführer von Walnut, die Kooperation.

Walnut mit integrierten Vertriebstools für die Beratung

Das System von Walnut Live beinhaltet neben der digitalen Zeichnungsstrecke verschiedene integrierte Vertriebs- und Beratungswerkzeuge. Dazu gehören unter anderem eine Live-Videoberatung, Co-Browsing, die automatische Dokumentation sowie Vollständigkeitsprüfungen und Funktionen zur Erfassung und Verwaltung von Kundendaten. Die elektronische Zeichnungsstrecke ist laut der Mitteilung sowohl für den Fernabsatz als auch für die persönliche Beratung vor Ort ausgelegt.

Max Dachs, Geschäftsführer Vertrieb der WIDe Wertimmobilien Deutschland Vertriebs GmbH, hebt die praktischen Vorteile hervor: „Walnut ermöglicht die Videoberatung, gemeinsames Durcharbeiten der Unterlagen im Co-Browsing, rechtssichere E-Zeichnung und das alles in einem Prozess, ohne Papier und ohne Postlauf. Unsere Vertriebspartner betreuen damit heute Mandanten, die sie vor fünf Jahren geografisch gar nicht erreicht hätten. Das ist kein Pilotprojekt mehr. Das ist Praxis.“

Aktuell nutzen nach Angaben von Walnut rund 2.500 Finanzberater die Technologie. Diese haben bis heute rund 24.400 Anträge generiert und 11.520 Online-Beratungen durchgeführt.

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