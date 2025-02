WWK Investment bringt KI-Fonds

Die Kapitalmarktexperten der WWK arbeiten dabei mit dem externen Anlageberater

und Technologie-Innovator Ultramarin Capital GmbH zusammen. Die innovative KI-Plattform

des Deep-Tech-Unternehmens ermöglicht eine tagesaktuelle Aktien-Analyse von über 5.000

Unternehmen auf der ganzen Welt. Anlageziel des Fonds ist es, eine positive aktive Rendite

gegenüber dem Vergleichsindex MSCI World zu erwirtschaften.

Roland Kluger, Verwaltungsratsvorsitzender der WWK Investment S.A., erklärt: „Der WWK KI

Alpha – Aktien Welt ist der nächste Entwicklungsschritt in der Fondswelt. Er zeichnet sich

durch einen besonders hohen KI-Integrationsgrad aus. So können unsere Kapitalmarktexperten

im Zusammenspiel mit der KI-Plattform von Ultramarin das volle Potenzial der Finanzmärkte für

unsere Kunden nutzen.“

Stefan Bauer, Verwaltungsrat der WWK Investment S.A. ergänzt: „Der WWK KI Alpha – Aktien

Welt bietet dank modernster Technologien hervorragende Renditechancen. Damit passt er perfekt

zu den innovativen Fondspolicen der WWK. Verfügbar mit und ohne Garantie setzen diese

regelmäßig neue Maßstäbe im Versicherungsmarkt. Gemeinsam entsteht so die optimale Kombination

für eine leistungsstarke Altersvorsorge.“

Dr. Daniel Willmann, Mitgründer und Geschäftsführer von Ultramarin, sagt: „Wir freuen uns sehr

über die Partnerschaft mit der WWK und die Chance, mit unserer innovativen KI-Lösung nachhaltigen

Mehrwert bei der globalen Aktienanlage zu ermöglichen.“

Die WWK Investment S.A. ist die konzerneigene Kapitalverwaltungsgesellschaft der WWK

Versicherungsgruppe mit Sitz in Luxemburg. Sie wurde im Jahr 2001 gegründet und startete mit

drei global anlegenden Dachfonds. Die Anlagevolumina in den Fonds der Kapitalverwaltungsgesellschaft

stiegen durch den Vertrieb von Fondspolicen und Sparplänen kontinuierlich an.

Aktuell verwaltet die Gesellschaft ein Vermögen von 1,3 Milliarden Euro.

Alle von der WWK Investment S.A. angebotenen Fonds können von Kunden sowohl im Rahmen

der fondsgebundenen Versicherungen der WWK Lebensversicherung a. G. als auch in der

Direktanlage bespart werden. Der neue WWK KI Alpha – Aktien Welt ist ab Mitte Februar als

besonders kostengünstige Anteilsklasse in den verkaufsoffenen Fondspolicen der WWK erhältlich.

Ab Anfang März wird er zudem in den attraktiven aktiven Anlagestrategien der WWK

Fondspolicen aufgenommen.

Ultramarin entwickelt Künstliche Intelligenz (KI) für die Kapitalanlage. Einschlägige Verfahren des

maschinellen Lernens werden auf der proprietären Technologie- und Datenplattform UltraLab™

verknüpft mit den Best Practices quantitativen Asset Managements, um für professionelle und private

Anleger in maßgeschneiderten Anlagestrategien und Publikumsfonds nachhaltig Mehrwert bei

der Kapitalmarktanlage zu erwirtschaften. Das Unternehmen ist seit 2017 Wegbereiter für die Erschließung der Potenziale von KI im Asset Management. Mit rund 30 Mitarbeitern an drei Standorten

(Berlin, München, Frankfurt am Main) zählt das BaFin-zugelassene Wertpapierinstitut zu den

größten bankenunabhängigen Anbietern KI-basierter Investmentstrategien in Europa.