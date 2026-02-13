Zwischen Boom und Ernüchterung: Wie tragfähig ist der KI-Hype?

Die Schwere der jüngsten Belastungen im gesamten Softwaresektor verdeutlicht das Potenzial der KI für kreative Zerstörung. Dabei werden sich Gewinner und Verlierer aus den historischen Investitionen inklusive des Ausbaus der Infrastruktur ergeben. Allein im Jahr 2026 sollen die Investitionen der Hyperscaler voraussichtlich um 60 Prozent auf 650 bis 700 Milliarden US-Dollar steigen. In einer stark vereinfachten Analyse könnten diese Investitionen 2,0 bis 2,5 Prozent des BIP ausmachen oder 1 Prozentpunkt zum realen BIP beitragen. Dies könnte ausreichen, um das reale BIP-Wachstum in diesem Jahr über den Trend hinauszutreiben, möglicherweise auf 2,5 Prozent.

Die Entwicklungen im Softwarebereich veranlassen uns jedoch auch, ein Szenario in Betracht zu ziehen, in dem die KI-Investitionen hinter den Erwartungen zurückbleiben und die Wirtschaft möglicherweise auf ein „durchwachsenes” Wachstum von etwa 1,2 Prozent zusteuert. Bei Investitionen in Höhe von 485 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr, also einer Wachstumsrate von 14 Prozent und einem geringeren Anteil am BIP, würde dies zu einem Beitrag von 0,16 Prozentpunkten zum realen BIP-Wachstum führen. Dies wären etwa 80 Basispunkte weniger als im Szenario mit einem Beitrag von 1 Prozentpunkt.

Am stärksten gefährdet könnten die spekulativen KI-Unternehmen mit potenziellen Investitionsausgaben von 100 bis 120 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 sein, da sie von den Fremd- und Eigenkapitalmärkten abhängig sind und eine Finanzierungslücke gleichbedeutend mit stornierten GPU-Bestellungen wäre.

Angesichts der enormen Investitionen der acht größten KI-Anbieter ist es auch sinnvoll, Szenarien für die Kapitalrendite zu untersuchen. So belaufen sich beispielsweise die potenziellen Einnahmen, die erforderlich sind, um eine Rendite von 10 Prozent auf die prognostizierten Investitionen für zwei Jahre zu erzielen, auf fast 750 Milliarden US-Dollar pro Jahr, wenn man eine Bruttomarge von 30 Prozent und eine Abschreibungsrate von 10 Prozent zugrunde legt. Grob geschätzt würde dieser Umsatz im Wesentlichen dem Jahresumsatz eines weiteren Amazons entsprechen.

Daleep Singh ist Chief Global Economist bei PGIM.