Zwischen Zinswende und grünem Wandel

Zinsentwicklung: Der Druck bleibt hoch

Die Zinswende ist längst Realität. Seit der Zinsanhebungspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ab 2022 haben sich die Konditionen für Immobilienkredite mehr als verdoppelt. Lag der durchschnittliche Effektivzins für zehnjährige Darlehen 2021 noch bei rund einem Prozent, liegt er Anfang 2025 stabil zwischen 3,5 und 4 Prozent – mit Tendenz zur Seitwärtsbewegung. Das bedeutet für viele Haushalte deutlich höhere monatliche Belastungen, die den Spielraum für Immobilienerwerb massiv einschränken.

Nachhaltigkeit: Pflicht und Chance zugleich

Gleichzeitig wächst der Druck, ökologisch zu bauen oder zu modernisieren. Neue gesetzliche Vorgaben, etwa das Gebäudeenergiegesetz (GEG), machen nachhaltige Standards zur Voraussetzung für viele Bauvorhaben. „Für die ING Deutschland ist das Thema nach wie vor ein wichtiger Faktor in der Baufinanzierung. Immerhin wird rund 1/3 der weltweiten CO2-Emission dem Gebäudesektor zugeschrieben. Und nach wie vor bleibt hier noch einiges zu tun. Auch für uns als Bank“, sagt Thomas Hein, Leiter des Vertriebs Immobilienfinanzierung bei ING Deutschland. Wer heute neu baut, kommt an Themen wie Wärmepumpe, Photovoltaik, Dämmung oder nachhaltige Baustoffe kaum vorbei – auch weil staatliche Förderungen zunehmend daran geknüpft sind.

Auch Banken richten ihr Angebot zunehmend an diesen Kriterien aus. Die ING Deutschland etwa bietet spezielle Baufinanzierungsprodukte mit Zinsrabatten für Immobilien mit Energieklassen A+ und A und Immobilien die sich bei der Modernisierung um mind. eine Energieklasse verbessern. Wer nachweislich in energieeffiziente Gebäude investiert, kann sich bei der ING neben einem Zinsvorteil von 0,1 Prozent auch längere bereitstellungszinsfreie Zeit sichern. Zusätzlich werden in der Beratung kostenlose Modernisierungs-Checks durchgeführt und damit der Kundin oder dem Kunden erste grobe Informationen zu Fördermitteln und relevanten Modernisierungsmaßnahmen mit- gegeben. Bei Bedarf erhalten Interessierte im Beratungsgespräch dann sogar professionelle Kontakte zu Energieberatungsunternehmen oder Firmen für die Installation einer Wärmepumpe bzw. Photovoltaikanlagen. Auch hier gibt es für Kundinnen und Kunden der ING Sonderkonditionen, Rabatte und eine Kontaktaufnahme innerhalb von wenigen Stunden.

Ein weiterer Pluspunkt ist das Konzept der Modernisierungspartner der ING: Es vernetzt qualifizierte Handwerksbetriebe, Energieberater und Baufinanzierungsprofis auf einer Plattform – und schafft so Mehrwert für alle Beteiligten. Kunden profitieren von verlässlicher, geprüfter Unterstützung bei energetischen Modernisierungen, während Vermittler konkrete Projektanfragen und Folgegeschäft durch integrierte Empfehlungen generieren können. Damit wird die Modernisierung nicht nur einfacher, sondern auch erfolgreicher vermittelbar.

Angesichts dieser Gemengelage ist die Wahl der richtigen Finanzierungsstrategie entscheidend. Längere Zinsbindungen von 15 oder 20 Jahren gewinnen wieder an Attraktivität – als Schutz vor weiteren Schwankungen. Gleichzeitig steigt das Interesse an sogenannten „grünen Baufinanzierungen“: Banken belohnen nachhaltige Bauprojekte inzwischen mit besseren Konditionen, Bonifikationen oder speziellen Beratungsleistungen. Berater und Vermittler sind gefordert, individuell zugeschnittene Finanzierungslösungen zu entwickeln. Dazu gehört auch die Einbindung von Fördermitteln – ein oft unterschätzter Hebel, um Nachhaltigkeit bezahlbar zu machen. Ebenso wichtig: Flexibilität bei Sondertilgungen oder Ratenanpassungen.

Nachhaltige Finanzierung wird zum Standard

Die Verbindung aus gestiegenen Zinsen und wachsender Nachhaltigkeitspflicht wird das Baufinanzierungsgeschäft in Deutschland dauerhaft prägen. Wer heute baut oder kauft, muss umfassender planen, länger rechnen – und bewusster entscheiden. Wie wichtig das Thema tatsächlich ist und welche Services ING Deutschland im Bereich Baufinanzierung bietet, erläutert Thomas Hein im folgenden Interview.

Dieser Artikel ist Teil des EXKLUSIV ING Deutschland. Alle Artikel des EXKLUSIV finden Sie hier.