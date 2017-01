WhatsApp & Co.: Qualitypool startet Newsfeed für Makler

Der Lübecker Maklerpool Qualitypool will seine Maklerpartner ab sofort auch mithilfe eines Messenger-Dienstes über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in der Branche informieren. Der Newsfeed kann derzeit über WhatsApp oder Insta bezogen werden.

Qualitypool stellt seinen angebundenen Maklern ab sofort einen Newsfeed via Messenger-Dienst zur Verfügung. Die Maklerpartner sollen so Branchennews und Informationen zu Konditionsänderungen, Fristen und Sonderaktionen von Produktpartnern erhalten. Sie können den Newsfeed über die Messeger-Dienste WhatsApp oder Insta beziehen.

“Wir sind der erste Finanzdienstleister in Deutschland, der diesen innovativen Service seinen Partnern anbietet”, sagt Qualitypool-Geschäftsführer Jörg Haffner. Derzeit können Makler demnach bis zu drei Themenbereiche beziehungsweise “Channels” abonnieren: Allgemeine Informationen von Qualitypool sowie Infos zu den Produktbereichen Finanzierung sowie Versicherung und Vorsorge.

Newsfeeds wird mit “Makler Wiki” verlinkt

Makler, die den Newsfeed abonnieren wollen, müssen sich selbst aktiv registrieren. Der Newsfeed kann jederzeit pausiert oder beendet werden. “Wir wollen unseren Vertriebspartnern die für das operative Geschäft relevanten Informationen so schnell wie möglich zur Verfügung stellen, so dass sie zukünftig keine Sonderaktion, Konditionsänderung oder Frist in der jeweiligen Produktkategorie mehr verpassen”, erläutert Simon Bühl, Leiter Versicherung und Vorsorge bei Qualitypool.

Um weitergehende Informationen zu liefern, werden die Meldungen des Newsfeeds mit “Makler Wiki” verlinkt. Makler Wiki ist die Wissensdatenbank von Qualitypool, die Vertriebspartner auch aktiv mitgestalten können. Weitere Informationen und die Möglichekeit sich anzumelden, finden Interessierte auf der Website von Qualitypool. (jb)

Foto: Shutterstock