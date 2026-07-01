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HanseMerkur EuroMinds Zukunfts-Summit 2026: Europas Zukunft im Fokus – die Bilder des ersten Tages

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Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Fotos: EuroMinds Zukunfts-Summit
Bildergalerie zum Auftakt des HanseMerkur EuroMinds Zukunfts-Summits 2026 mit Eindrücken aus Hamburg.

Der HanseMerkur EuroMinds Zukunfts-Summit 2026 ist in Hamburg gestartet. Führende Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft diskutieren über die Zukunft Europas. Cash. ist Medienpartner des Events. Die Impressionen des ersten Veranstaltungstags.

Mit einem hochkarätig besetzten Programm ist gestern in Hamburg der HanseMerkur EuroMinds Zukunfts-Summit 2026 gestartet. Im Radisson Blu Hotel treffen sich am 30. Juni und 1. Juli führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Technologie, Medien und Gesellschaft, um über die großen Zukunftsfragen Europas zu diskutieren. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Künstliche Intelligenz, Innovation, Energie, Wettbewerbsfähigkeit, Transformation, Führung und gesellschaftlicher Zusammenhalt.

Bereits der erste Veranstaltungstag zeigte die inhaltliche Bandbreite des Summits. Auf mehreren Bühnen diskutierten Experten über die wirtschaftlichen Herausforderungen Europas, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, neue Geschäftsmodelle, Cybersicherheit, Energieversorgung sowie die Zukunft von Medien und Kommunikation. Ergänzt wurden die Panels durch Keynotes, Masterclasses und zahlreiche Networking-Formate, die den Austausch zwischen Entscheidern aus unterschiedlichsten Branchen fördern.

Der EuroMinds Zukunfts-Summit versteht sich dabei bewusst nicht nur als klassische Wirtschaftskonferenz, sondern als Plattform für interdisziplinären Dialog. Ziel ist es, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und Impulse für die Zukunft Europas zu entwickeln. Mit seinem breiten Themenspektrum und den zahlreichen hochkarätigen Referenten zählt der Summit inzwischen zu den bedeutenden Zukunfts- und Wirtschaftskonferenzen in Deutschland.

Nach einem intensiven ersten Konferenztag folgt am Abend die EuroMinds Inspiration Night, bevor der Summit am Mittwoch mit weiteren Panels, Keynotes und Diskussionen fortgesetzt wird.

Galerie: Impressionen vom ersten Tag

Lesen Sie hier, wie es weitergeht.

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