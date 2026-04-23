Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Energiepreise und Lieferketten drücken Stimmung der Unternehmen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Michael Herzum, Union Investment
Foto: Union Investment
Michael Herzum, Union Investment

Der Konflikt mit dem Iran schlägt auf die Stimmung in der deutschen Wirtschaft durch. Sinkende Einkaufsmanagerindizes und steigende Kosten verunsichern Unternehmen. Dennoch gibt es Hinweise, dass sich die Lage schneller beruhigen könnte als erwartet.

Der Iran-Krieg lastet auf der Stimmung in Deutschlands Unternehmen. Die Einkaufsmanagerindizes haben im April um 3,6 Punkte auf 48,3 Zähler nachgegeben. Betroffen war sowohl die Industrie als auch der Dienstleistungsbereich.

Die Unternehmen haben Sorge vor einer schwindenden Kauflaune der Verbraucher und steigenden Kosten als Folge der höheren Energiepreise. Mögliche Störungen der Lieferketten belasten die Stimmung zunehmend, je länger die wichtige Straße von Hormus geschlossen bleibt.

Allerdings stehen die Chancen gut, dass sich die Stimmung rasch wieder verbessert. Die USA und der Iran haben kein Interesse an einer erneuten militärischen Eskalation. Die derzeit hohen Benzin- und Dieselpreise in den USA sind „Gift“ für Donald Trumps Republikaner sechs Monate vor den Midterm-Wahlen im November. Und der militärisch und wirtschaftlich erheblich geschwächte Iran kann nicht lange auf seine Öleinnahmen verzichten. Endet der Konflikt im Nahen Osten zeitnah, werden die positiveren Faktoren wieder überwiegen. Denn aktuell wird die Wirtschaft in Deutschland vor allem durch die Binnennachfrage gestützt, weil die höheren Infrastrukturausgaben der Regierung der Konjunktur Rückenwind geben. Ab dem Sommer sollte sich die Lage wieder verbessern und die deutsche und europäische Wirtschaft auf den Wachstumspfad zurückkehren.

Autor Michael Herzum ist Leiter Volkswirtschaft bei Union Investment.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/energiepreise-und-lieferketten-druecken-stimmung-der-unternehmen-716891/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.