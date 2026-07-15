Goldener Windbeutel für LaVita – der Milliardenmarkt wächst trotzdem

Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat LaVita mit dem Goldenen Windbeutel 2026 ausgezeichnet. Bei einer Online-Abstimmung erhielt das als Mikronährstoffkonzentrat vermarktete Produkt 39 Prozent der mehr als 66.000 abgegebenen Stimmen und wurde damit zur aus Sicht der Teilnehmer „dreistesten Werbelüge des Jahres“ gewählt.

Für Anleger reicht die Bedeutung der Auszeichnung über eine klassische Verbrauchermeldung hinaus. Sie lenkt den Blick auf den Markt für Nahrungsergänzungsmittel, der trotz wiederkehrender Kritik weltweit zu den dynamischsten Segmenten der Gesundheitsbranche zählt. Damit stellt sich nicht nur die Frage nach den Vorwürfen gegen LaVita, sondern auch, warum Verbraucher weiterhin Milliarden für Vitamine, Mineralstoffe und andere Nahrungsergänzungsmittel ausgeben.

Warum Foodwatch LaVita kritisiert

Den Goldenen Windbeutel vergibt Foodwatch seit 2009 an Produkte, deren Werbung Verbraucher nach Auffassung der Organisation in die Irre führt. Über den Gewinner entscheidet eine öffentliche Online-Abstimmung.

Nach Angaben von Foodwatch besteht das LaVita-Produkt überwiegend aus Fruchtsaftkonzentrat mit zugesetzten Vitaminen und weiteren Mikronährstoffen. Kritisiert werden unter anderem Werbeaussagen wie „Naturprodukt“, „tägliche Basis unserer Gesundheit“ oder „Fit fürs Leben“. Auch der Verkaufspreis von rund 100 Euro pro Liter steht in der Kritik. Foodwatch spricht von irreführenden Gesundheitsversprechen und einem aus seiner Sicht überteuerten Produkt.

LaVita weist die Vorwürfe zurück. Das Unternehmen erklärt, seine Werbeaussagen seien rechtlich geprüft und wissenschaftlich fundiert. Viele Aussagen stützten sich auf zugelassene Health Claims der Europäischen Union. Nach früheren Diskussionen seien einzelne Formulierungen bereits angepasst worden.

Damit stehen sich zwei Positionen gegenüber: Während Foodwatch die Werbung als irreführend bewertet, verweist LaVita auf die rechtliche Zulässigkeit und wissenschaftliche Grundlage seiner Aussagen. Mit der Vergabe des Goldenen Windbeutels ist keine behördliche Feststellung verbunden, dass gegen geltendes Recht verstoßen wurde.

Nahrungsergänzungsmittel bleiben ein Wachstumsmarkt

Die Debatte um LaVita reiht sich in eine Entwicklung ein, die Verbraucher- und Gesundheitsorganisationen seit Jahren beobachten. Nahrungsergänzungsmittel geraten regelmäßig wegen weitreichender Werbeversprechen in die Kritik. Anders als Arzneimittel gelten sie rechtlich als Lebensmittel und unterliegen daher anderen regulatorischen Anforderungen. Krankheitsbezogene Heilversprechen sind unzulässig. Gesundheitsbezogene Aussagen dürfen nur verwendet werden, wenn sie den Vorgaben der EU-Health-Claims-Verordnung entsprechen.

Dennoch wächst der Markt seit Jahren kontinuierlich. Eine alternde Bevölkerung, steigendes Gesundheitsbewusstsein, Fitness- und Longevity-Trends sowie der boomende Online-Handel treiben die Nachfrage nach Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Nahrungsergänzungsmitteln an. Gleichzeitig gewinnt die Personalisierung von Ernährung und Supplementen an Bedeutung.

Nach Schätzungen von Grand View Research erreichte der weltweite Markt 2025 ein Volumen von rund 209,5 Milliarden US-Dollar. Bereits 2026 soll der Umsatz auf etwa 228 Milliarden US-Dollar steigen. Bis 2033 erwarten die Marktforscher ein Marktvolumen von mehr als 430 Milliarden US-Dollar. Das entspräche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 9,5 Prozent.

Diese Unternehmen profitieren vom Trend

LaVita selbst ist nicht börsennotiert. Anleger, die auf den langfristigen Wachstumstrend setzen möchten, müssen daher auf internationale Konzerne ausweichen.

Zu den wichtigsten Anbietern zählt Nestlé, das sein Gesundheitsgeschäft mit Nestlé Health Science in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut hat. Auch Haleon ist mit verschiedenen Vitamin- und Gesundheitsmarken im Markt vertreten. Bayer gehört mit Marken wie Berocca, Supradyn und One A Day ebenfalls zu den etablierten Anbietern im Consumer-Health-Geschäft.

Herbalife zählt zu den bekanntesten reinen Supplement-Unternehmen weltweit, steht jedoch seit Jahren wegen seines Direktvertriebsmodells und verschiedener Marketingpraktiken in der Kritik. DSM-Firmenich wiederum profitiert als wichtiger Zulieferer von Vitaminen, Mikronährstoffen und funktionellen Inhaltsstoffen vor allem vom Wachstum der gesamten Branche.

Der Markt bleibt jedoch nicht ohne Risiken. Neben möglichen regulatorischen Verschärfungen nimmt auch die öffentliche Aufmerksamkeit zu. Verbraucherschutzorganisationen hinterfragen Werbeaussagen zunehmend, während soziale Medien Produkte innerhalb kurzer Zeit sowohl zu Verkaufserfolgen als auch zu Reputationsrisiken machen können. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb durch zahlreiche neue Anbieter, die ihre Produkte vor allem über soziale Netzwerke und den Direktvertrieb vermarkten.