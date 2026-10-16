Bayer-Aktie: Was die 2,2-Milliarden-Dollar-Investition in Ohio für Anleger bedeutet

Bayer investiert 2,2 Milliarden US-Dollar in ein neues Pharmawerk in Ohio. Die Produktion startet dort erst 2031. Für die Bayer-Aktie rückt damit zunächst ein anderer Termin in den Vordergrund: die Zahlen zum dritten Quartal am 3. November.

Bayer baut seine Pharmaproduktion in den USA aus. Der Konzern steckt 2,2 Milliarden US-Dollar in den Bau einer neuen Anlage für Wirkstoffe und Fertigarzneimittel im US-Bundesstaat Ohio. Das teilte die Wirtschaftsförderungsagentur JobsOhio am 2. Oktober 2026 mit. Der Standort im New Albany International Business Park soll ab 2031 Wirkstoffe und ab 2034 fertige Arzneimittel herstellen. Für die Bayer-Aktie stellt sich damit die Frage, wann aus der angekündigten Investition ein Ergebnisbeitrag wird.

Die Eckdaten der Bayer-Investition in Ohio

Der künftige Standort soll laut JobsOhio Produktion für die Therapiebereiche Onkologie, Kardiologie und Nephrologie unterstützen. Bayer plant dort rund 600 dauerhafte Arbeitsplätze. Während der Bauphase sollen zudem etwa 1.500 zusätzliche Jobs entstehen.

Bill Anderson, Chef der Bayer AG, kommentiert die Entscheidung: „This landmark investment underscores our commitment to the United States as both a manufacturing base and an innovation hub.“ Ohios Gouverneur Mike DeWine betont laut JobsOhio sinngemäß, dass es dem Konzern freigestanden habe, den Standort auszuwählen, und dass die Entscheidung letztlich auf Ohio gefallen sei. JobsOhio-Präsident J.P. Nauseef sagt dazu: „Bayer didn’t just choose a location. It chose a workforce.“

Jahr Meilenstein 2026 Ankündigung der Investition von 2,2 Milliarden US-Dollar 2031 Start der Wirkstoffproduktion 2034 Start der Fertigarzneimittel-Produktion Quelle: JobsOhio

Lange Zeitachse: Was das Projekt für die Bayer-Aktie bedeutet

Die 2,2 Milliarden US-Dollar binden Kapital über mehrere Jahre. Bis zum Start der Wirkstoffproduktion vergehen nach dem bisherigen Zeitplan fünf Jahre, bis zum Start der Fertigarzneimittel-Produktion acht Jahre. Angaben zu erwarteten Umsätzen oder Ergebnisbeiträgen enthält die Ankündigung nicht.

Drei Bayer-Meldungen im Oktober - drei unterschiedliche Reifegrade

Binnen zwei Wochen veröffentlichte Bayer im Oktober 2026 drei Nachrichten mit unterschiedlichem Entwicklungsstand. Die Werksankündigung vom 2. Oktober betrifft künftige Produktionskapazität. Der Studienstart der Tochtergesellschaft Vividion Therapeutics am 15. Oktober markiert dagegen den Beginn einer klinischen Prüfung. Die FDA-Annahme des Zulassungsantrags für Kerendia am 8. Oktober ist ein regulatorischer Zwischenschritt und keine Zulassung.

Vividion startet Phase-II-Studie zu VVD-214

Vividion Therapeutics verabreichte am 15. Oktober 2026 einem ersten Patienten die Studienmedikation im Rahmen einer randomisierten Phase-II-Studie, die den WRN-Inhibitor VVD-214 zusammen mit Pembrolizumab prüft. Im Fokus steht dabei die Behandlung in der Erstlinie bei fortgeschrittenem MSI-high- beziehungsweise dMMR-Darmkrebs. Vorgesehen ist die Teilnahme von etwa 140 Patienten aus rund 21 Ländern.

In der vorherigen Phase-1-Studie zeigte VVD-214 bei Patienten mit MSI-high-Darmkrebs eine Krankheitskontrollrate von 80,5 Prozent. Das mediane progressionsfreie Überleben lag bei 7,3 Monaten. Diese Werte stammen aus der früheren Phase 1; die Kombination wird nun randomisiert geprüft.

Kerendia: FDA nimmt Zulassungsantrag an

Parallel dazu akzeptierte die US-Arzneimittelbehörde FDA am 8. Oktober 2026 den von Bayer eingereichten ergänzenden Zulassungsantrag für den Wirkstoff Finerenon (Kerendia). Es geht um die Behandlung einer chronischen Nierenerkrankung bei Patienten ohne begleitende Diabetes-Erkrankung. Als Basis dient die Phase-III-Studie FIND-CKD, an der 1.584 Erwachsene teilnahmen. Darin verlangsamte Kerendia den Rückgang der Nierenfunktion signifikant und senkte das Risiko eines kombinierten Nieren-Kardio-Endpunkts um 23 Prozent. Kerendia ist bislang für drei andere Anwendungsgebiete zugelassen. Die Annahme des Antrags ist jedoch noch keine Zulassung für die neue Indikation.

Nächster Termin für die Bayer-Aktie: Zahlen zum dritten Quartal

Den nächsten festen Termin für Anleger setzt der 3. November 2026. Dann veröffentlicht Bayer die Quartalszahlen für das dritte Quartal, etwa einen Monat nach der Ankündigung der Investition. Am 14. Oktober 2026 bekräftigte die UBS ihre Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie und beließ das Kursziel bei 62 Euro. UBS-Analyst Matthew Weston führt hierfür unter anderem die Aussicht auf eine US-Zulassung von Asundexian an. Die Einstufung erfolgte vor den Quartalszahlen.

Kapitalallokation: Dividende, Glyphosat-Vergleich und Supreme-Court-Urteil

Die Hauptversammlung billigte im April 2026 eine Dividende von 0,11 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025. Die Ausschüttung soll für drei Jahre auf diesem Niveau begrenzt bleiben. Vorrangig will der Konzern damit die Nettofinanzverschuldung senken.

Zudem kündigte Bayer im Februar 2026 einen Sammelvergleich über 7,25 Milliarden US-Dollar an, um rund 200.000 Roundup- und Glyphosat-Klagen in den USA beizulegen. Die Zahlung ist auf bis zu 21 Jahre gestreckt und bedarf noch der gerichtlichen Genehmigung in Missouri. Der US Supreme Court entschied am 25. Juni 2026 im Fall Monsanto v. Durnell, dass das Bundesgesetz FIFRA bundesstaatliche Warnhinweis-Klagen gegen von der EPA zugelassene Pestizid-Etiketten verdrängt. Das Urteil hat damit potenziell weitreichende Entlastungswirkung für die laufenden Glyphosat-Klagen gegen Bayer.