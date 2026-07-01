MiCA tritt in Kraft: Warum die Lizenz jetzt zum Qualitätsmerkmal wird

Der europäische Kryptomarkt wird gerade neu sortiert. Am 1. Juli 2026 endet die Übergangsfrist der Markets in Crypto-Assets Regulation, kurz MiCA. Ab diesem Zeitpunkt brauchen Krypto-Dienstleister, die Kundinnen und Kunden in der EU bedienen wollen, eine vollständige MiCA-Zulassung.

Was zunächst nach einem regulatorischen Detail klingt, wird für viele Anleger sehr konkret. Denn die entscheidende Frage lautet nicht mehr nur, welche Kryptowährungen ein Anbieter listet, wie niedrig die Gebühren sind oder wie komfortabel eine App funktioniert. Die Frage lautet auch: Darf dieser Anbieter seine Dienstleistungen in Europa langfristig, reguliert und rechtssicher anbieten?

Regulierung wird zum Wettbewerbsfaktor

Die aktuelle Diskussion um große internationale Plattformen zeigt, warum dieser Punkt so wichtig ist. Ohne MiCA-Lizenz ist kein regulärer Weiterbetrieb im EU-Markt möglich. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Anbieter über Nacht verschwindet oder Kunden sofort keinen Zugriff mehr auf ihre Vermögenswerte haben. Aber es bedeutet, dass der normale Geschäftsbetrieb massiv eingeschränkt wird.

Nicht lizenzierte Anbieter müssen Neukundengeschäft, Kontoeröffnungen und Marketing einstellen. Zulässig bleiben im Kern nur Maßnahmen, die für einen geordneten Rückzug notwendig sind, etwa die Übertragung von Assets, Verkäufe oder die Schließung bestehender Positionen.

Für Anleger ist das ein Weckruf. Wer langfristig in Krypto investiert, sollte künftig genauer prüfen, ob der eigene Anbieter über eine gültige europäische Lizenz verfügt. Größe, Bekanntheit oder eine große Coin-Auswahl reichen nicht aus, wenn unklar ist, ob eine Plattform dauerhaft unter europäischer Aufsicht tätig sein darf.

Dr. Ulli Spankowski (Foto: Börse Stuttgart)

Größe allein ist kein Sicherheitsversprechen

Gerade für private Investoren ist Vertrauen entscheidend. Vertrauen entsteht nicht allein durch Reichweite, Markenbekanntheit oder eine breite Auswahl an Kryptowerten. Es entsteht durch klare Regeln, belastbare Prozesse und eine Aufsicht, die Standards durchsetzt.

Viele Privatanleger haben in den vergangenen Jahren gelernt, dass Größe allein kein Sicherheitsversprechen ist. Eine Plattform kann international bekannt sein und trotzdem regulatorisch unter Druck geraten. Umgekehrt können Anbieter, die früh in Compliance, Verwahrungssicherheit und europäische Zulassungen investiert haben, jetzt zeigen, dass sie auf einem tragfähigen Fundament stehen.

MiCA macht den Markt belastbarer

MiCA ist deshalb nicht das Ende von Innovation. Vielmehr ist es eine Voraussetzung dafür, dass Innovation breiter akzeptiert wird. Der Kryptomarkt hat in den vergangenen Jahren enorme Entwicklungsschritte gemacht. Bitcoin-ETFs, institutionelle Investoren, Verwahrlösungen, Staking-Angebote und regulierte Plattformen zeigen, dass digitale Assets immer stärker Teil des bestehenden Finanzsystems werden.

Genau dafür braucht es Regeln, die Marktintegrität, Verbraucherschutz und Transparenz sichern. Europa übernimmt hier eine besondere Rolle. Mit MiCA entsteht erstmals ein einheitlicher Rechtsrahmen für Krypto-Assets über einen gesamten Wirtschaftsraum hinweg. Für Anbieter ist das anspruchsvoll. Für Anleger ist es ein Fortschritt.

Denn ein europäischer Standard macht vergleichbarer, wer tatsächlich reguliert arbeitet und wer nicht. Die Lizenz wird damit zu einem Qualitätsmerkmal.

Der Stichtag ist kein Panikdatum, sondern ein Sortiermoment

Der 1. Juli sollte nicht als Panikdatum verstanden werden. Er ist vielmehr ein Sortiermoment. Anleger sollten prüfen, ob ihr Anbieter über eine MiCA-Zulassung verfügt, welche Dienstleistungen weiter angeboten werden dürfen und welche Möglichkeiten für Übertragungen oder Verkäufe bestehen.

Wer unsicher ist, sollte nicht auf Social-Media-Gerüchte oder pauschale Aussagen vertrauen, sondern auf offizielle Informationen des Anbieters und der Aufsichtsbehörden achten.

Für die Branche ist MiCA eine Reifeprüfung. Sie trennt nicht einfach alte von neuen Anbietern. Sie trennt Anbieter, die Krypto dauerhaft in einem regulierten europäischen Markt verankern wollen, von solchen, die diesen Schritt noch nicht geschafft haben.

Vertrauen wird zum Standortfaktor

Langfristig ist das gesund. Denn je klarer die Regeln sind, desto eher können Anleger, Banken, Vermögensverwalter und institutionelle Investoren digitale Assets ernsthaft integrieren.

Krypto braucht nicht weniger Vertrauen als klassische Finanzprodukte, sondern mindestens genauso viel. Regulierung ersetzt dabei nicht Eigenverantwortung. Aber sie schafft den Rahmen, in dem Anleger informierte Entscheidungen treffen können.

Abschließend bleibt zu sagen, dass MiCA den Markt nicht kleiner macht. Vielmehr macht MiCA ihn erwachsener. Und genau das ist die Voraussetzung dafür, dass Krypto in Europa die nächste Phase erreicht.

Autor Dr. Ulli Spankowski ist CEO und Co-Founder von BISON, der Krypto-Trading-Plattform der Gruppe Börse Stuttgart.