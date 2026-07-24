Clarity Act und Ölpreis bremsen Bitcoin trotz stabiler Nachfrage

Zum ersten Mal seit dem Frühjahr waren politische Entscheidungen aus Washington statt Wirtschaftsdaten der Treiber für Marktbewegungen. Bitcoin sprang Anfang der Woche über 65.000 US-Dollar, nachdem US-Finanzminister Bessent sagte, dass der Clarity Act kurz vor der Senatsvotum steht. Ethereum, XRP und andere Kryptowährungen zogen mit Bitcoin nach oben, während das Gesetz der Abstimmung im Senat näher rückte. Die Gewinne kehrten sich schnell am Mittwoch um, als einflussreiche Senatsdemokraten sagten, dass die neueste Fassung bei den Ethik-Schutzbestimmungen zu kurz greift. Die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung fiel von 46 Prozent auf 38 Prozent, und Bitcoin fiel auf etwa 65.500 US-Dollar zurück. Das Gesetz benötigt 60 Stimmen, um verabschiedet zu werden, und es bleiben etwa zwei Arbeitswochen vor der Sommerpause.

Wie wir bereits dargelegt haben, ist der Clarity Act für Bitcoin, das bereits über klare regulatorische Bestimmungen verfügt, weniger relevant als für andere Kryptowährungen und die zugrunde liegende Marktinfrastruktur. Diese Woche zeigte, dass Anleger aufgrund von Nachrichten kaufen und verkaufen, unabhängig davon, ob die Regeln Bitcoin tatsächlich unmittelbar betreffen.

Iranischer Konflikt verschärft sich – Öl über 100 US-Dollar

In den letzten zehn Tagen haben die USA etwa 95 Ziele in 12 Städten angegriffen, und die Huthis haben eine neue Front eröffnet – mit behaupteten Angriffen auf zwei saudische Öltanker im Roten Meer und Drohungen, die saudi-arabische Schifffahrt zu blockieren. Brent-Rohöl stieg um mehr als 14 US-Dollar während der Woche und durchbrach 100 US-Dollar am Donnerstag, womit es seinen höchsten Stand seit acht Wochen erreichte. Die Zinserwartungen verschoben sich entsprechend: Marktteilnehmer rechnen jetzt mit fast zwei Leitzinserhöhungen in diesem Jahr, verglichen mit nur einer noch vor einer Woche. Vermittler arbeiten an einem zehntägigen Waffenstillstand, der ein im Juni vereinbartes Abkommen wieder beleben könnte. Die Risiken wirken nun in beide Richtungen, und die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche wird ein Schlüsselmoment für die Neubewertung der Märkte sein.

Bodenbildung bestätigt, Obergrenze hält

Die Kursentwicklung dieser Woche bestätigte unsere Prognose von letzter Woche: Der Boden hält, aber nach oben gibt es eine Obergrenze. Bitcoin ist seit seinem Tiefpunkt vom 1. Juli bei 57.750 US-Dollar um etwa 13 Prozent gestiegen und macht dies zum besten Monat seit Januar. Es verweilt allerdings bereits drei Tage in einer Spanne zwischen 64.000 und 66.800 US-Dollar, während Ethereum in der Nähe von 1.920 US-Dollar notiert. Mittelzuflüsse in Kryptowährungs-Anlageprodukte beliefen sich auf 716 US-Dollar Millionen in der Woche – die stärkste Woche seit Anfang Mai. Während die Regulierungsperspektive ermutigend aussieht, sehen wir keinen Katalysator für einen deutlichen Kursanstieg kurzfristig, es sei denn, die US-Notenbank signalisiert Zinssenkungen – was diese Woche nicht der Fall war. Die Märkte konzentrieren sich auf zwei Hauptfragen: Wird der Clarity Act vom Senat verabschiedet, und wird sich der Öltanker-Konflikt verschärfen? Solange sich keiner dieser Faktoren entscheidend bewegt, erwarten wir, dass die Kurse seitwärts in ihrer aktuellen Spanne tendieren.

Autor Alexandre Schmidt ist Equity Index Manager bei Coinshares.