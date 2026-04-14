Bitcoin legt zu: Bester Monat seit Mai 2025 in Sicht

Bitcoin baut am Dienstag seine Gewinne weiter aus und legt auf Wochensicht rund 5 Prozent zu. Mit Kursen nahe 75.000 US-Dollar steuert die Kryptowährung auf die dritte Gewinnwoche in Folge zu. Seit Monatsbeginn steht ein Plus von rund 9 Prozent, damit könnte es der stärkste Monat seit Mai 2025 werden. Trotzdem bleibt der Abstand zum Rekordhoch mit etwa 40 Prozent groß.

Treiber der Bewegung ist vor allem die geopolitische Lage. Zwar bleibt die Straße von Hormus blockiert, gleichzeitig könnten die Gespräche zwischen den USA und dem Iran wieder Fahrt aufnehmen. Der Markt setzt daher auf eine Deeskalation. Das zwingt viele zuvor defensiv positionierte Anleger zurück in Risikoanlagen und gibt auch dem Kryptomarkt Rückenwind.

Entscheidend bleibt nun der Blick auf die nächsten Schlagzeilen. Kommt es bei den Verhandlungen zu weiteren Fortschritten und fällt der Ölpreis, dürften die Inflationserwartungen sinken, Zinssenkungsfantasien zurückkehren und sich die Wachstumsaussichten verbessern. Das würde für ein Risk-on-Umfeld sprechen.

Die Lage ist jedoch weit davon entfernt, entspannt zu sein. Eine Einigung steht weiterhin aus, der Konflikt bleibt ungelöst. Entsprechend anfällig bleibt der Kryptomarkt für Rücksetzer, zumal Brent weiterhin um die Marke von 100 US-Dollar notiert und jederzeit wieder nach oben drehen kann.

Autor Maximilian Wienke ist Marktanalyst bei eToro.