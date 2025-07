bKV war noch nie so einfach – besonders mit der HanseMerkur

Bereits 2024 stellte die HanseMerkur ihren neuen Budgettarif vor – und überzeugte mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier ist unter anderen hervorzuheben, dass eine flexible Budgetgestaltung mit der HanseMerkur möglich ist: In 50-Euro-Schritten lässt sich das jährliche Gesundheitsbudget individuell anpassen. Starre Vorgaben wie 300 oder 600 Euro gehören damit der Vergangenheit an – nun sind auch 350 oder 650 Euro möglich. So können Unternehmen passgenau das für sie optimale Modell wählen. Neben der individuellen Anpassung des Budget, ist es auch möglich, die Leistungen der Budgettarife gezielt an die Bedürfnisse des Unternehmens und der Mitarbeiter anzupassen beziehungsweise zu erweitern, da unsere Budgettarife mit unseren Bausteintarife kombinierbar sind.

Ein weiteres Plus: Mit bis zu 1.700 Euro bietet die HanseMerkur aktuell das höchste Gesundheitsbudget am Markt. Das schafft zusätzlichen finanziellen Spielraum für umfassende Gesundheitsleistungen. Und schon ab fünf versicherten Mitarbeitenden ist der Einstieg in die betriebliche Krankenversicherung (bKV) möglich – einfach, schnell und unkompliziert.

Das Gesamtpaket macht den Unterschied

Ein gutes Produkt und faire Bedingungen sind natürlich das Fundament einer jeden betrieblichen Krankenversicherung – doch die wahre Stärke der HanseMerkur zeigt sich in der persönlichen Beratung und Unterstützung der Vermittler und Makler. Ein engagiertes Team aus zertifizierten bKV-Spezialisten rund um Vorstand Eric Bussert und Organisationsdirektor Paulo Patricio besticht nicht nur durch umfassendes Know-how in der privaten Krankenversicherung, sondern verfügt auch über tiefgehende Fachkenntnisse in der betrieblichen Versorgungssystematik. Um dieses Know-how zu vertiefen und weiter zu stärken, wurden alle Verkaufsleiterinnen und Verkaufsleiter geschult und haben eine Prüfung im Bereich bKV bei der Deutsche Versicherungsakademie ablegt und sind damit zertifizierte bKV-Spezialisten.

Das bedeutet: Egal ob individuelle Leistungsberatung, maßgeschneiderte Konzepte für unterschiedliche Mitarbeitergruppen oder Begleitung bei Kundengesprächen: Makler können sich jederzeit auf ihren persönlichen HanseMerkur Betreuer verlassen. Auch Makler, die bislang wenig Erfahrung mit der bKV haben, profitieren von der Expertise – der Einstieg ins Thema gelingt sicher, fundiert und mit echtem Mehrwert. So wird aus Einzelfällen echte Beratungskompetenz und aus einem starken Produkt eine überzeugende Lösung für Arbeitgeber, Mitarbeitende und Makler. Und vielleicht sogar für den ein oder anderen ein ganz neues Geschäftsfeld.

Ein bisschen Verwaltung – aber bitte digital

Damit Unternehmen und Makler die bKV einfach und effizient verwalten können, setzt die HanseMerkur auf digitale Prozesse. Das hauseigene Verwaltungssystem ermöglicht es, sämtliche Verträge online zu managen – schnell, transparent und unkompliziert. Änderungen sind mit wenigen Klicks erledigt, was den administrativen Aufwand deutlich reduziert.

Die HanseMerkur positioniert sich damit als moderner und kompetenter Partner in der betrieblichen Krankenversicherung. Flexible Tarifoptionen, attraktive Leistungen und persönliche Betreuung machen die Einführung einer bKV heute so einfach wie nie – für Sie und Ihre Kunden.