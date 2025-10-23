Blau Direkt formiert Geschäftsführung neu

Der Maklerpool Blau Direkt hat seine Unternehmensführung neu formiert und setzt damit auf eine breite Expertise aus Management, Technologie und Vertrieb. Neben den bisherigen Geschäftsführern Heiko Kobold, Hannes Heilenkötter und Dirk Henkies verstärken künftig Ait Voncke, Oliver Drewes und Stephan Schinnenburg das Führungsteam.

„Wir haben die Phase der Veränderungen genutzt, um unsere Geschäftsführung so aufzustellen, dass wir heute breiter, stärker und zukunftssicherer aufgestellt sind als je zuvor“, sagt Hannes Heilenkötter, COO und Mitglied der Geschäftsführung. „Jede Person in unserem Team bringt eine klare Expertise ein, gemeinsam bilden wir das vollständige Kompetenzprofil, das unsere Partner von einem der führenden Maklerpools und Technologieanbieter in dieser Branche erwartet.“

An der Spitze steht künftig Ait Voncke als CEO. Er bringt umfassende internationale Erfahrung aus Technologie- und Plattformunternehmen mit. Zuletzt leitete Voncke die Aviv Group, eine der größten Immobilienplattformen Europas.

Stephan Schinnenburg, der im September in die Geschäftsführung eingetreten ist, übernimmt als CCO eine zentrale Rolle in der strategischen Weiterentwicklung. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Versicherungs- und Vertriebsbranche – unter anderem als Vorstand bei der Ideal, der Ergo und der Deutschen Familienversicherung – soll er insbesondere die Zusammenarbeit mit Vermittlern und Produktgebern intensivieren.

Oliver Drewes, seit Oktober Teil der Geschäftsführung, verantwortet künftig die Vertriebssteuerung von Blau Direkt und Maxpool. Der Vertriebsexperte mit über 30 Jahren Branchenerfahrung bleibt parallel Vorstand der Phönix Maxpool Gruppe.