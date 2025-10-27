Newsletter
Blau Direkt wird Fördermitglied bei Zukunft für Finanzberatung e.V.

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Dirk Henkies
Foto: Blau Direkt
Dirk Henkies

Die Initiative Zukunft für Finanzberatung e.V. erhält Unterstützung von einem der größten Maklerpools Deutschlands: Blau Direkt ist neues Fördermitglied. Beide Partner wollen gemeinsam die Vernetzung und das Ansehen der Finanzberatungsbranche stärken.

Die Initiative Zukunft für Finanzberatung e.V. (ZFF) hat mit der Blau Direkt einen weiteren Partner gewonnen. Der Maklerpool und Technologiedienstleister mit Sitz in Lübeck unterstützt künftig als Fördermitglied die Ziele und Aktivitäten des Vereins.

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 setzt sich der ZFF e.V. für die Interessen der Finanzberaterinnen und Finanzberater ein. Der Fokus liegt dabei nicht auf politischer Lobbyarbeit, sondern auf einer stärkeren Vernetzung innerhalb der Branche. Ziel ist es, das öffentliche Bild der Finanzberatung zu verbessern und den Beruf für Nachwuchskräfte attraktiver zu machen.

„Der Verein Zukunft für Finanzberatung steht mit all seinen Aktivitäten für dieselben Werte, die auch wir verfolgen: gemeinsam im Netzwerk und durch Innovation mehr erreichen in einer zukunftsorientierten Branche“, sagt Dirk Henkies, Geschäftsführer und Head of Corporate Development bei Blau Direkt sowie CEO der Tjara GmbH. „Wir wollen diese Haltung unterstützen und freuen uns deshalb sehr, ab sofort als Fördermitglied dabei sein zu können.“

