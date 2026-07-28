Hitliste Finanzvertriebe 2026 – Statements: DVAG investiert in Beratung und Digitalisierung

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) belegt mit einem Provisionsumsatz von 2,64 Milliarden Euro (plus 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr) Platz 1 der Hitliste der Allfinanzvertriebe. Lars Knackstedt, Mitglied des Vorstandes der DVAG, zuständig für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Steuern:

„Das Jahr 2025 hat die Finanz- und Kapitalmärkte erneut vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Eine weiterhin fragile geopolitische Lage, anhaltende wirtschaftliche Unsicherheiten sowie schwankende Inflations- und Zinsentwicklungen haben bei vielen Menschen den Wunsch nach Stabilität und verlässlichen Lösungen in Finanzfragen weiter verstärkt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen zur Reform der Altersvorsorge wird deutlich, wie wichtig verlässliche, langfristig tragfähige Konzepte sind, die private und staatliche Elemente sinnvoll miteinander verzahnen. Umso mehr sehen wir es als unsere Aufgabe, auch künftig Orientierung zu geben und Menschen dabei zu unterstützen, frühzeitig eigenverantwortlich vorzusorgen und finanzielle Perspektiven im Alter zu sichern.

Genau hier zeigt sich die besondere Bedeutung unseres Beratungsansatzes. Die Deutsche Vermögensberatung steht seit fünf Jahrzehnten für ein konsequent ganzheitliches Allfinanzkonzept, das Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau miteinander verbindet. Entscheidend dafür ist die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden sowie die tägliche Arbeit unserer Vermögensberaterinnen und Vermögensberater, die mit hoher fachlicher Qualität und großem Verantwortungsbewusstsein individuelle Lösungen entwickeln.

Gleichzeitig haben wir 2025 gezielt in die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens investiert – insbesondere in digitale Prozesse, moderne Vertriebsunterstützung und über 90 Millionen Euro in die Aus- und Weiterbildung. Damit schaffen wir die Grundlage, um Beratung noch effizienter, zeitgemäßer und zugleich persönlicher zu gestalten.

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres bestätigen diesen Kurs. Die Umsatzmarke von über 2,6 Milliarden Euro steht für die Stärke unseres Geschäftsmodells in einem volatilen Marktumfeld und für das Vertrauen, das uns Kundinnen und Kunden seit vielen Jahren entgegenbringen. Auch nach fünf Jahrzehnten bleiben wir klar ausgerichtet: mit einem stabilen Fundament, konsequenter Weiterentwicklung und dem Anspruch, finanzielle Sicherheit für Generationen zu schaffen.“