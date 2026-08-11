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E.ON und RWE vor Zahlen: Was sie über die Energiewende verraten

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Windkraft, Solar und fossile Energien
Bild: KI-generiert mit ChatGPT / DALL·E
E.ON und RWE liefern mit ihren Zahlen Hinweise zu Netzausbau, Energieerzeugung und Investitionen in die Energiewende.

E.ON und RWE legen in dieser Woche ihre Zahlen vor. Während E.ON den Ausbau der Stromnetze vorantreibt, steht RWE für Erzeugung und erneuerbare Energien. Damit liefern beide Konzerne wichtige Hinweise zum Stand der Energiewende. Entscheidend ist, wo Investitionen und Belastungen sichtbar werden.

Am Mittwoch legt E.ON seine Zahlen vor, am Donnerstag folgt RWE. Beide DAX-Konzerne stehen für zentrale Säulen der Energiewende. RWE für Stromerzeugung und erneuerbare Energien, E.ON für Netze und Infrastruktur. Ihre Zahlen zeigen damit aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, wie der Umbau des Energiesystems vorankommt. 

Der Netzausbau wird zunehmend zum entscheidenden Faktor. Digitalisierung, E-Mobilität, Wärmepumpen und Rechenzentren erhöhen die Anforderungen an die Strominfrastruktur. Bei E.ON steht deshalb vor allem der Ausbau und die Modernisierung der Netze im Fokus, bei RWE die Entwicklung der Erzeugungskapazitäten und erneuerbaren Energien. 

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Gleichzeitig bleibt Deutschlands Abhängigkeit von Energieimporten eine strukturelle Herausforderung. Verkehr und Logistik sind weiterhin stark auf Öl angewiesen, während Gas für Teile der Industrie wichtig bleibt. LNG hat die Versorgung diversifiziert, Deutschland aber stärker an globale Gaspreise gekoppelt. Schwankende Energiepreise erhöhen damit den Kostendruck und die Planungsunsicherheit für Unternehmen. 

An der Börse entwickeln sich beide Aktien bislang stark. E.ON liegt seit Jahresbeginn rund 21 Prozent im Plus, RWE sogar 27 Prozent. Die Kursentwicklung deutet darauf hin, dass Anleger die vergleichsweise stabilen Geschäftsmodelle und die langfristigen Investitionen in Netze und Energieinfrastruktur derzeit positiv bewerten.

Als reines Deutschland-Barometer eignen sich die Quartalszahlen allerdings nur bedingt, da beide Konzerne international aufgestellt sind. Dennoch liefern E.ON und RWE wichtige Hinweise auf zentrale Bereiche der deutschen Energiewende, vom Ausbau und der Modernisierung der Stromnetze bis zur Entwicklung der Erzeugungskapazitäten. 

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