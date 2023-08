Deloitte: China weltweit größter Bauherr unter den Top 100

Es geht wieder los: Während der Spielbetrieb in der Zweiten Fußballbundesliga bereits wieder läuft, freuen sich die Fans der Ersten Bundesliga auf den Saisonstart am 18. August. Die aktuelle Auswertung von ImmoScout24 zeigt, wo Fußball-Fans in der Nähe ihres Stadions am günstigsten zur Miete …