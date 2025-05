Der Anleihen-Star – Acatis IfK Value Renten

Ein weiterer Fonds aus dem Hause Acatis, allerdings mit einem anderen Anlageschwerpunkt, ist der Anleihefonds Acatis IfK Value Renten. Der ebenfalls Ende 2008 aufgelegte Fonds erreichte gerade erst im Februar 2025 ein neues Allzeithoch (Anteilklasse A). Das Fondsvermögen des Acatis IfK Value Renten wird überwiegend in Anleihen von Emittenten investiert, die aufgrund der traditionellen Anleihenanalyse ausgewählt werden. Der Fokus liegt dabei im Aufspüren von Value-Anleihen, die einen besonderen Renditevorsprung im Verhältnis zur Bewertung bieten. Der Fonds investiert somit in ein breit gestreutes Portfolio mit unterbewerteten Anleihen und strebt eine Wertsteigerung sowohl durch Zinszahlungen als auch durch Kursgewinne an.

Im Vergleich zu Aktien weisen Anleihen oftmals zwar eine etwas niedrigere Renditechance auf, im Gegenzug haben sie aber den Vorteil einer Rückzahlung in Höhe von 100 Prozent an ihrem

Laufzeitende. Das heißt, die beim Kauf einer Anleihe ermittelte Rendite ist bei Endfälligkeit die gleiche, auch wenn der Titel zwischenzeitlich im Kurs schwankt. Voraussetzung ist natürlich, dass

die Endfälligkeit erreicht wird. Eine Analyse auf Endfälligkeit ist daher ein wesentlicher Bestandteil bei der Anleihen-Auswahl für den Acatis IfK Value Renten. Ein wichtiger Baustein des Fonds ist zudem, auf sogenannte „Rising Stars“ zu setzen. Damit sind Anleihen gemeint, bei denen künftig eine Verbesserung des Ratings erwartet wird.

Attraktiv kann für Anlegerinnen und Anleger auch bei diesem Fonds die angestrebte Ausschüttung sein, die jeweils Mitte November ausgezahlt wird. In der Anteilklasse A lag sie in den vergangenen Jahren stets bei mindestens 4 Prozent, allerdings kann sie nicht garantiert werden.

Der Acatis IfK Value Renten wird im Auftrag von Acatis durch den externen Anleihenspezialisten IfK – Institut für Kapitalmarkt Investment GmbH beraten. Das Institut für Kapitalmarkt wurde 2005 in Kiel gegründet und berät den Fonds mittlerweile seit seiner Auflage.

Der Fonds in Zahlen

– Wertpapierkennnummer A0X758

– ISIN DE000A0X7582

– Benchmark JPM GBI GLOBAL TR (EUR)

– Ertragsverwendung Ausschüttend

– Auflagedatum 15.12.2008

– Ausgabeaufschlag 3%

– Mindestanlage keine