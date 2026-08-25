DEVK und Onpier: Smarter Wassersensor soll Schäden um bis zu 70 Prozent reduzieren

Leitungswasserschäden zählen zu den häufigsten Schadenursachen in der Wohngebäudeversicherung. Nun führt die Devk Versicherung über die Opier-Plattform einen smarten Wassersensor als Mehrwertservice ein. Das neue Angebot soll Kosten senken und Versicherte für präventives Verhalten belohnen.

Die DEVK Versicherung kooperiert mit der Plattform Onpier und stellt ihren Versicherten künftig einen smarten Wassersensor bereit. Das Gerät soll Leckagen in Wohngebäuden frühzeitig erkennen – einem Bereich, in dem Leitungswasserschäden seit Jahren zu den häufigsten und teuersten Schadenursachen zählen.

Technologieprüfung und Datenanbindung übernimmt Onpier gemeinsam mit seinem Partner Quandify. Nach Angaben der beteiligten Unternehmen lassen sich mit dem Sensor bis zu 70 Prozent der Schadenkosten vermeiden. Wie belastbar diese Zahl ist, lässt sich anhand der vorliegenden Informationen nicht unabhängig beurteilen.

Neben der Schadenvermeidung zielt die Kooperation auch auf neue Kundenkontakte: Über die Plattform will der Kölner Versicherer zusätzliche digitale Touchpoints aufbauen. Versicherte, die den Sensor nutzen, sollen mit Boni belohnt werden – was im Einzelfall Prämienersparnisse bedeuten kann.

Digitale Ökosysteme als Vertriebskanal

Alexander Erpenbach, Leiter der Hauptabteilung Sach/HUK-Betrieb der DEVK, sagt: „Gemeinsam mit onpier können unsere Kundinnen und Kunden smarte Serviceleistungen zum Schutz ihres Wohngebäudes nutzen. Der Wassersensor zeigt, wie digitale Ökosysteme echten Kundennutzen schaffen – durch mehr Prävention, weniger Schäden und spürbare Nähe zum Kunden.“

Ewa Rezmer, CEO von Onpier, betont die Zusammenarbeit bei der Produktentwicklung: „Wir freuen uns sehr, die DEVK Versicherung als neuen Partner auf unserer Plattform zu gewinnen. Von Anfang an hat die DEVK die Entwicklung und Umsetzung unseres neuen Mehrwertservice ,Wassersensor‘ mitgestaltet – genau so entstehen Lösungen mit echtem Kundennutzen.“